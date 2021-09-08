Я люблю свою работу, и это взаимно!

Сергей Ларионов 13 лет руководит сменой одной из значимых установок АНХК, которую нефтехимики прозвали Авророй из-за схожести с большим кораблем. Фото: АНХК.

Еще бы! На предприятии он трудится 26 лет. Можно сказать, всю жизнь посвятил. Начинал карьеру с оператора печей, а сейчас успешно руководит целой сменой установки А-37/3, которая производит базовую основу для товарных масел НК «Роснефть».

- Как сейчас помню, впервые увидел огромное количество труб и поразился - неужели придется изучить каждую? - улыбается Сергей Евгеньевич. - Я хоть и пришел в АНХК с образованием инженера-теплотехника, но был еще молодым, неопытным, мог разве что вентиль от задвижки отличить! Осваивал все тонкости в процессе и постепенно набрал большой багаж знаний и опыта.

Поработал на разных установках, на А-37/3 трудится с 2003 года. Нефтехимики красиво называют эту установка Авророй, так как издалека она похожа на большой корабль, а трубы напоминают мачты. Старшим оператором Сергей Ларионов стал в 2008 году. Работа ответственная: нужно контролировать исправность оборудования, управлять сменой и, конечно же, тщательно следить за охраной труда и качеством продукции.

Фото: АНХК.

- Мы работаем в тесной связке еще с тремя установками. С одной из них мы принимаем сырье, из которого получаем рафинат - базовую основу для будущих масел, которая после процесса очистки идет в производство, - с увлечением рассказывает Сергей Евгеньевич. - Поэтому без нашей установки на предприятии никак! Незаменимый элемент. Что интересно, производство безотходное: экстракт, который остается после выделения рафината, утилизируется.

Все технологические процессы автоматизированы. Тем не менее операторы, чтобы следить за полной исправностью нефтехимического «корабля», регулярно должны осматривать его несколько раз за смену. Масштабы установки поражают, ее высота почти шесть этажей, и каждый винтик требует внимания.

А чтобы работа спорилась еще лучше, Сергей Ларионов предлагает собственные рационализаторские идеи. Одна из воплощенных в реальность - усовершенствованное регулирование температуры выдаваемого пара с котла-утилизатора.

- Что еще запомнилось за эти годы? Например, появление котла, где образуется нужный для нашей установки пар. Новое оборудование - это всегда интересно, плюс ко всему значительно упрощает труд персонала, а также повышает безопасность труда, - отмечает старший оператор.

Фото: АНХК.

Девиз Сергея Ларионова, как у самого настоящего капитана - «Полный вперед!» Курс только на развитие. Одновременно он передает бесценный опыт молодым сотрудникам: многие уже стали его надежными соратниками.

Важно, что семья поддерживает Сергея Евгеньевича во всех начинаниях. Жена - коренная ангарчанка, именно она когда-то и предложила ему перебраться из Красноярского края в Иркутскую область. Двое их сыновей уже взрослые, так что свободное время супруги посвящают любимым занятиям - трудятся на огороде и строят дом.

Нефтехимику есть, чем гордиться, а предприятие по достоинству его ценит. За профессионализм и большой вклад в деятельность компании Сергея Ларионова не раз поощряли корпоративными наградами. В честь профессионального праздника - Дня нефтяника - его отметят по-особенному - вручат медаль «За заслуги в развитии ТЭК» II степени.

ВАЖНО

Ко Дню нефтяника будет поощрено более 150 работников АНХК. Нефтехимики получат награды Министерства энергетики Российской Федерации, губернатора Иркутской области, мэра АГО, корпоративные грамоты и благодарности НК «Роснефть» и АО «АНХК».