В Иркутской области стали чаще искать работу учителя и медики. Фото: Олег ЗОЛОТО

Аналитики HeadHunter изучили, кто сейчас активнее ищет работу в Иркутске. Результат оказался довольно любопытным. Можно было бы предположить, что это продавцы или водители (ведь их просто больше, да и нужны всегда). Да, оказалось именно так, но не все так просто.

- Конечно, как бывает всегда, активнее всего искали работу начинающие специалисты без опыта работы, на них приходится 23% от всех резюме в регионе, - отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко. - Кроме того, в топе оказались специалисты продаж -12%, водители -8%, административный персонал и сотрудники производства -по 6%.

При этом студентам и недавним выпускникам найти работу очень сложно – и прежде всего потому, что конкуренция очень большая – 11 человек на место. Со специалистами по продажам и водителями другая история – здесь число желающих работать едва поспевает за вакансиями, меньше двух на место, но большая текучка.

Желающие учить - в большом дефиците

Активность тех, кто хочет найти работу по профилю, имея нужное образование, сегодня очень высока.

- Действительно, заметнее всего выросло по сравнению с прошлым годом количество желающих работать в сфере образования - сразу на 38% за год, и в медицине – на 21%.

Мы проверили. В самом деле. Сегодня на HeadHunter можно найти около полутора тысяч резюме педагогов, есть они и на Superjob, и на Авито. В преподавание готовы вернуться те, кто работал в других сферах и сейчас зарабатывает меньше. Например, об имеющихся навыках и опыте работы вспоминают предприниматели, ведь не каждый бизнес сейчас на плаву. Есть предложения от совсем молодых выпускников и учителей старше 60 лет. Причем и у тех, и у других часто имеется пометка «готов к переезду». Многие хотят перейти из менее оплачиваемой педагогики в дорогостоящий нынче домашний персонал и стать репетитором.

- В Иркутской области за первое полугодие количество вакансий в сфере «наука, образование» выросло в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом, и составило более тысячи предложений, - отмечают аналитики. -Самые востребованные предметники – гуманитарии (20% вакансий) и преподаватели по языкам (18%), в топ-5 входят также учителя по информатике и информационным системам (10%) и математике - 5%.

Преподаватели и учителя в большом дефиците, на одно предложение о работе откликается максимум 2 человека, поэтому востребованы даже в возрасте 65+. А средняя зарплата, которую им предлагают, не такая уж и маленькая – 41,5 тысяч рублей.

Строители и рабочий персонал – на вес золота

Часто у учителей есть возможность получать «выше рынка», поскольку много предложений онлайн-школ и проектов, где предложения – до 80 тысяч рублей в месяц и выше.

Похожая история и с медиками, где на одно место часто нет и одного претендента, реальные предложения - 48,8 тысяч рублей в месяц, но возможность заработать больше, конечно, есть. Для медиков самые выгодные предложения – работа вахтой. И, конечно, они в списке самых дефицитных, для них тоже проблема найти работу в солидном возрасте не представляет проблемы.

Наиболее дефицитные кадры в Иркутской области – строители и рабочий персонал: на одну вакансию для них приходится меньше одного потенциального кандидата. Не хватает также работников в туризме, персонала в гостиницах, ресторанах. А значит, все сотрудники в этих сферах имеют возможность выбора условий работы. Тем более, что и в целом работников найти сложно – конкуренция за рабочие места почти никакая – в среднем трое на вакансию.