Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» предлагает восстановить советскую модель обучения

Секретарь Президиума Центрального совета партии по вопросам просвещения и образования Александр Казаков. Фото: личный архив.

Какие изменения нужны в сфере образования? На эту тему в Иркутске во время пресс-конференции подробно высказались представители партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду». Они предлагают вернуться к «истокам», к советской системе обучения.

- Первое, что нужно сделать, по нашему мнению, - постепенно отказаться от ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам, - сказал секретарь Президиума Центрального совета партии по вопросам просвещения и образования Александр Казаков. - Второе - восстановить собственные стандарты образования, отказавшись от заимствованных извне. Так, одним из шагов может стать усиление дисциплины в школе: мы считаем, что педагог должен быть главным, а его авторитет непоколебимым. Возможно, стоит дать учителям статус госслужащих - это позволит обеспечить им достойную зарплату, льготы и защиту.

Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия–Патриоты-За Правду» Лариса Егорова.

- Школа не должна восприниматься как «услуга». Учитель вкладывает в детей свой опыт и знания, его должны уважать, - поддержала председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» Лариса Егорова. - Еще одна острая проблема - недостаточность финансирования. Не во всех учреждениях есть современное оборудование, не везде выполнен ремонт. Между тем все ученики и учителя должны быть в равных условиях. Мы убеждены, что нужно полностью бесплатное обучение, чтобы родителям не приходилось тратиться на репетиторов или ждать дополнительной поддержки на подготовку к учебному году.

Депутат Народного Хурала Бурятии, учитель с многолетним стажем Оксана Бухольцева.

Депутат Народного Хурала Бурятии, учитель с многолетним стажем Оксана Бухольцева согласилась с предложением касательно отмены ЕГЭ. Иначе учителя и школьники, по ее мнению, будут тратить драгоценное время не на учебу, а на натаскивание на Единый экзамен.

- Важно, чтобы дети умели красиво писать, грамотно разговаривать на родном языке, правильно формулировать мысли, а не просто решать тесты, - отметила Оксана Бухольцева. - Поэтому считаю, что нужно отменять Всероссийские проверочные работы и для начальных классов. А еще - создавать единое образовательное пространство, чтобы не было различий в сотне учебников по одному и тому же предмету, а также давать детям возможность применять полученные знания на практике - например, в кружках после уроков.

Далее Александр Казаков отметил, что партия выступает против ликвидации педагогических институтов, а также дистанционного обучения (за исключением эпидемий).

- Опираясь на лучший опыт из советских времен, нужно построить новую отечественную школу, - резюмировал секретарь Президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» по вопросам просвещения и образования. - Главный вопрос, который нужно при этом себе задать: кого будут выпускать из-за парт? Мы считаем, что это должен быть не «образованный потребитель», а всесторонне образованный человек, патриот, который способен на саморазвитие. По нашим оценкам, на то, чтобы преобразовать систему, понадобится около семи лет.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Иркутской области.