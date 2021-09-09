Замдиректора Института земной коры Владимир Саньков: Частота землетрясений может быть связана с активностью Солнца.

Заместитель директора Института земной коры Владимир Саньков рассказал о возможных причинах череды землетрясений в Байкальском регионе. Напомним, что с сентября 2020 года почти ежемесячно жители Иркутска ощущают серьезные подземные точки, эпицентр которых расположен на юге и в середине Байкала, в районе БАМа, на Хубсугуле, в Монголии. Последнее из ощутимых землетрясений зафиксировано в Саянах, недалеко от Нижнеудинска. Каковы же причины землетрясений на Байкале в 2021 году?

-Есть несколько версий того, почему землетрясения активизировались именно сейчас, - сказал заместитель директора Института земной коры Владимир Саньков. - В частности, ученые рассматривают связь активности земной коры с 11-летним циклом активности Солнца. Сейчас он как раз растет. Кроме того, есть мнение, что одно запускает следующие.У нас все они произошли друг за другом. Вызвали ли они друг друга? Может быть, хотя явных причин для этого нет. Но усиление сейсмичности, возможно, связано с какой-то общей причиной. Скажем, подземные толчки в Тофаларии могут быть связаны с январским Хубсугульским землетрясением. Исследователи видят постепенную активизацию сейсмичности не только возле Хубсугула, но и в районах севернее. Такая связь вполне вероятна, но ее нужно изучать.

К слову, в Монголии зона, в которой происходят подземные толчки, по данным сейсмологов, увеличивается. Сейчас она составляет уже около 40 километров, а общее число зафиксированных сейсмособытий в этом районе - больше 18 тысяч за этот год.

Есть и общие причины землетрясений на Байкале, которые актуальны не только в 2021 году. Байкальская рифтовая зона имеет длину более чем 2 тысячи километров, от Монголии к Забайкалью. Идет растяжение земной коры к востоку, Амурская литосферная плита отодвигается от Евразийской плиты. Одновременно, но с другой стороны, с юга и юго-запада на эту зону давит Индостанская плита ( горный пояс Гималаи -Памир-Алтай-Саяны), который идет внутрь Евразийской.

Сложно. Но если объяснить проще, на примере куска пластилина, то с одной стороны, с востока, его растягивают, отрывая одну часть, а с другой, с юга - понемногу, но уверенно. сжимают. Регионам, которые находятся между большими территориями, не позавидуешь.

-Землетрясения в Иркутске были, есть и будут, они неизбежны, - уточнил директор Института земной коры Дмитрий Гладкочуб. - Но они не будут катастрофичны, потому что сам город находится не на разломе, а на устойчивой сибирской платформе.

С причинами землетрясений на Байкале в 2021 году, в общих чертах, все ясно. Ученые успокаивают и относительно последствий.