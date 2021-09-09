Директор Института земной коры Дмитрий Гладкочуб: Предсказать землетрясения невозможно, но эпицентра в Иркутске не будет. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Такого не было никогда. Ну, или почти никогда - чтобы землетрясения в регионе шли одно за другим. Месяца не проходит, чтобы горожане не начинали среди ночи строчить в соцсетях: «Тряхнуло, да? А вы почувствовали?» Хроника нынешних землетрясений тянется с 22 сентября прошлого года, когда Иркутск ощутил свои 5-6 баллов после того, как «проснулась» сейсмичная зона в районе Култука и Слюдянки. Ученые рассказали, можно ли предсказать землетрясения и почему жителям Иркутска не стоит впадать в панику.

Хроника иркутских землетрясений

-Магнитуда подземных толчков 22 сентября 2020 года в эпицентре была 5, 5 и в Иркутске все вспомнили, что мы живем в сейсмически опасном регионе, - говорит директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. – Но также все знают и о том, что серьезные землетрясения бывают у нас в среднем раз в 7-10 лет. Выдохнули! Но землетрясение 10 декабря сломало все стереотипы. Сила его была такая же. Только произошло оно не на юге Байкала, а в его середине, в дельте Селенги. Эпицентр дальше, поэтому и в Иркутске оно ощущалось не так сильно, но мы почувствовали. Ну, казалось бы, все, перестали волноваться, лимит выбран. И тут проснулся Хубсугул, с очень большой магнитудой - 6, 8. В Иркутске – снова 5 баллов!

Но и этот земной толчок ночнью 22 января не был последним в череде. Сейсмологи подсчитали – если после сентябрьского землетрясения нас «потряхивало» неделю, после декабрьского – месяц, то монгольские толчки ощущаются до сих пор, а всего их сейсмостанция в Мондах, на границе, насчитала 18 тысяч. Самый крупный из них был 3 мая, магнитуда в эпицентре 5, 5 и Иркутск его весьма хорошо ощутил.

- И вот это уже большая редкость для региона, - говорит Елена Кобелева. - Активность на озере сохраняется до сих пор, а ее область уже около 40 километров, она растягивается.

Подробных данных об этом землетрясении, по большому счету, нет до сих пор. Монголия не пускает на свою территорию наших специалистов – коронавирус.

Кроме этих основных, «запустилась» и зона в районе Удокана и Новой Чары. Несмотря на то, что на БАМе идет разработка месторождения, ученые уверены, что толчки небольшой силы, но весьма чувствительные для жителей поселков на БАМе, имеют природное происхождение – они происходят на большой глубине.

А последним из серьезных толчков стал тот, что зафиксирован 6 сентября в Саянах, недалеко от Нижнеудинска, в Тофаларии - магнитудой 5, 2. Город Иркутск ощутил его на 3-4 балла, почувствовали его и в Братске, и в соседних регионах – Бурятии и Красноярском крае.

В Иркутске не будет эпицентра землетрясений

Несмотря на то, что иркутяне напуганы чередой подземных толчков, серьезных оснований опасаться за жизнь у них нет. Сокрушительных землетрясений у нас не ожидается.

- Мы находимся на сибирской плите, она очень мощная, - объяснил директор Института земной коры Дмитрий Гладкочуб. - Все землетрясения происходят вдоль края плиты, минимальное расстояние от города до возможного эпицентра в районе Култука около 100 километров. В самом городе никогда не будет эпицентра, волны сюда будут приходить сильно затухшими. Землетрясения были и будут, с этим надо жить, к этому надо быть готовым. Рассчитывайте, что строительство качественное, а система предупреждения МЧС будет работать. Это природа, с ней ничего не поделаешь.

В Иркутске будет развиваться сеть сейсмостанций. в самом городе необходимо установить 8. стоимость оборудования для каждой от 1, 5 до 2 миллионов рублей, обеспечить персоналом и связью. Сейчас в областном центре одна станция, а всего в зоне ответственности Байкальского филиала - 26. Нужно много больше.

Что касается безопасности, то директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева успокоила, что современные здания строятся из монолитных конструкций, дома советского времени – так, чтобы выдерживали 8 баллов. А здания 335 серии, которые не соответствуют стандартам, построенные в Ангарске и Ново-Ленино, будут сносить.