Футболисты в Иркутске прямо на поле избили арбитра за назначенный пенальти

Пострадавший арбитр Антон Рженев. Фото: Анна МУРАТОВА.

Страсти во время матча Открытого чемпионата Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 между командами «Виктория» и «Пахтакор», разгорелись, словно это финал Лиги Чемпионов. Оба коллектива – соседи по турнирной таблице, сражались за бронзу турнира. И в этой принципиальной встрече бились не на жизнь, а на смерть, причем в буквальном смысле слова. Кульминация наступила за пять минут до финального свистка. При счете 1:1, как в самом драматичном финале, защитник «Пахтакора» повалил на газон форварда «Виктории» в штрафной площади. Арбитр встречи, 29-летний Антон Рженев, нарушение без внимания не оставил, дал свисток и указал на 11-метровую отметку. Пенальти! Еще через несколько секунд футбольный газон превратился в боксерский ринг.

Удар в челюсть, а потом по голове

- Только я указал на «точку», как игроки «Пахтакора», ринулись на меня с криками и матами, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Антон Рженев. – Один из футболистов начал махать руками и зарядил мне кулаком в челюсть. Я даже не успел отклониться.

К счастью, руки у футболиста «Пахтакора» оказались не настолько крепкими. Отправить в нокаут арбитра одним хуком ему не удалось, Антон устоял на ногах. Но отвечать такой же «любезностью» на «любезность» не стал, а продолжил выполнять судейские обязанности.

- Я достал из кармана красную карточку, чтобы удалить игрока с поля, - продолжает Антон. – А затем решил завершить матч и дал финальный свисток. В ту же секунду мне сзади прилетел еще один удар кулаком в затылок от другого спортсмена «Пахтакора». Я не устоял. Упал на газон, потерял сознание секунд на 5.

А на поле завязалась настоящая потасовка. По словам, Антона, нанесший второй удар игрок «Пахтакора» пытался добить лежачего арбитра, но ему помешал это сделать футболист «Виктории» Андрей Абрамов. Дальше на поле выбежали и тренеры, и запасные игроки обеих команд.

О продолжении встречи, которая превратилась в бойню, речи уже не шло. Придя в себя, Антон увел помощников, двух боковых арбитров, с поля. К этому моменту страсти немного улеглись. Но, по словам арбитра один из напавших на него спортсменов попытался продолжить выяснить отношения.

- Я сразу вызвал на стадион полицию и написал заявление, - говорит Антон. – Затем поехал в больницу снимать побои. Оказалось, у меня сотрясение мозга. А вот переломов и внутренних повреждений пока не выявили. Жду заключения экспертизы. Уже 10 дней отлеживаюсь дома.

Как удалось выяснить «Комсомолке» от источника в правоохранительных органах, по факту нападения на судью проводится проверка. Если выяснится, что арбитру причинен ущерб здоровью, буйным игрокам грозит уголовное дело. Если нет – административное. Кстати, доказательством инцидента послужит видеозапись, которая велась весь матч.

Один из нападавших уже дисквалифицирован на 3 года за нападение на судью

Кстати, уже выяснилась одна любопытная деталь. Один из футболистов «Пахтакора», напавших на Антона, еще в начале сезона уже успел отметиться - толкал и оскорблял арбитра. За это его дисквалифицировали на три года. Но он все равно продолжал приходить на матчи в качестве зрителя и на Антона налетел, выбежав именно с трибуны. Он нанес удар в затылок.

- Мы сожалеем, что так получилось, - говорит «Комсомолке» один из футболистов «Пахтакора» Рустам. – После игры пытались извиниться перед судьей за своих партнеров. Оба футболиста больше не будут выступать за нашу команду.

Игрока «Пахтакора», который первым ударил Антона в челюсть, также дисквалифицировали на три года.

- «Пахтакору» уже засчитали техническое поражение со счетом 0:3, - говорит президент федерации футбола Иркутска Артем Райников. – Если еще один матч с их участием будет не доигран, команду снимут с турнира. Что касается этой ситуации, то мы полностью поддерживаем арбитра. Мое мнение: команда должна отвечать за своего игрока даже в морально-этическим плане. Почему одноклубники, зная, что их партнер уже толкал арбитра, и был дисквалифицирован, вообще пустили его на стадион? Считаю, такое поведение недопустимым.

Сейчас у арбитра Антона Рженева сразу два адвоката. Они уже заявили, что будут настаивать на возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Если дело все-таки возбудят, футболистов, напавших на судью, могут заключить под стражу.