Лучше один раз увидеть

Андрей САЛЬНИКОВ. Фото: Иркутский областной кинофонд

Экологическая тематика, которую в 1999 году организаторы обозначили как ключевую, за время работы кинофорума обрела более чем актуальное звучание. На площадке кинофестиваля было показано более 600 фильмов, которые сняли документалисты из разных стран мира. В прошлом году мероприятие из-за пандемии коронавируса проходило в онлайн-формате. О том, как кинофестиваль будет организован в этом году, корреспонденту нашей газеты рассказал директор Иркутского областного кинофонда, генеральный директор кинофестиваля Андрей Сальников.

- Андрей Иванович, Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Григорьевича Распутина будет проходить в 2021 году уже в двадцатый раз, то есть этот фестиваль юбилейный. Стоит ли зрителю ожидать от него чего-то особенного?

- Наш кинофестиваль всегда был ярким событием в жизни региона. Но, к сожалению, коронавирусные ограничения требуют от нас осторожности. В прошлом году мы вообще вынуждены были уйти в онлайн. На этот раз фестиваль пройдет в гибридном формате: работы будут показаны на онлайн-площадке Центра документального кино https://nonfiction.film/, в залах иркутского Дома кино, кинотеатра «Звездный» и в Иркутском планетарии.

Для оценки конкурсных фильмов в наш город приедут члены жюри Сергей Дебижев, Лиина Харконен, Николай Волков, Эдуард Новиков. Это творческие, инициативные люди и настоящие профессионалы, о каждом из них можно рассказать много интересного.

Председатель жюри Сергей Дебижев начинал в конце 1980-х годов как клипмейкер, работая с группой «Аквариум». Создал более 30 художественных и документальных фильмов, среди которых ленты о знаменитых российских рокерах Борисе Гребенщикове, Сергее Курехине, Викторе Цое; игровое кино с участием таких известных актеров, как Алексей Серебряков, Рената Литвинова. Есть цикл фильмов, созданных по заказу Русского географического общества. Многие его работы отмечены призами и дипломами престижных отечественных и международных кинофорумов. Фильмы Сергея Дебижева показывают центральные телеканалы, их изучают студенты кинематографических вузов.

Режиссер, сценарист и оператор Эдуард Новиков из Якутии в 2018 году был лауреатом нашего кинофорума, ранее в том же году его работа «Царь-Птица» стала обладателем Гран-при Московского международного кинофестиваля.

Николай Волков известен как оператор, снявший более 80 документальных лент, а также как педагог Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения.

Председатель совета директоров кинофестиваля в финском городе Тампере Лиина Харконен в прошлом году возглавляла жюри нашего конкурса «Человек и Природа», но не смогла приехать из-за ковидных ограничений. Лиина - авторитетный специалист в области документального кино, фестивального движения и кинопроката.

Также в жюри будет наш известный иркутский этнограф, автор многотомного словаря говоров русских старожилов Байкальской Сибири Галина Афанасьева-Медведева.

- Уже известно, какие фильмы из каких стран войдут в программу предстоящего кинофестиваля?

- К участию в конкурсной программе 2021 года принимались полнометражные и короткометражные документальные, научно-популярные и игровые фильмы, созданные не ранее 2019 года, хронометраж которых более 25 минут, а также работы аниматоров на социально-экологическую тему.

Фильмом открытия, который идет вне конкурса, станет на этот раз работа Сергея Дебижева «Крым небесный». В прошлом году он получил приз за лучшую операторскую работу на фестивале «РадонеЖ». Съемки там действительно потрясающие. Это явление из разряда «лучше один раз увидеть», поэтому всех приглашаю на просмотр.

Среди конкурсных работ представлены кинодокументалисты из России, Беларуси, Китая, Германии, Канады, Ирана, Италии, Австралии, Аргентины, Израиля, Швеции. Во внеконкурсной программе несомненный интерес представляет совместная работа представителей киносообщества Украины, США, Словакии и Болгарии «Сталкеры Чернобыля - исследователи постапокалипсиса». Из 186 заявок, полученных в этом году, в короткий список вошла 41 картина: 31 фильм в пяти конкурсных номинациях и 10 работ во внеконкурсной программе.

- У фестиваля есть история. Уже можно судить о том, как меняется тематика фильмов о взаимоотношениях человека с природой?

- Можно сказать, что тематика фильмов всегда держится на нескольких китах. Это проблемы чистой воды, пожары, наводнения и другие стихийные бедствия, мусор, жестокое или, напротив, милосердное обращение с животными.

- Всегда интересно, какие призы ждут победителей…

- Лучшие фильмы выбираются в таких номинациях: документальный, научно-популярный, игровой, анимационный, полнокупольный и фильм за остроту поставленной проблемы. Кроме того, есть специальные номинации: приз молодежного жюри, приз СМИ сообщества и приз зрительских симпатий. Лауреатам этих призов вручаются памятные дипломы. Свои призы также вручают государственные и общественные организации, видные деятели культуры и меценаты. Гран-при конкурса - 300 тысяч рублей.

- Иркутские кинематографисты участвуют в кинофестивале?

- В конкурсную программу вошла документальная лента режиссера Юлии Бывшевой «Нулевая отметка», рассказывающая о масштабном наводнении летом 2019 года в городе Тулуне. Этот независимый проект удалось осуществить с помощью продюсеров Юрия Дорохина и Ольги Мартыновой.

Молодые сибирские кинематографисты будут принимать участие в питчинге дебютантов. О нем хотелось бы сказать отдельно.

Питчинг (устная или визуальная презентация кинопроекта, идею фильма или сериала обычно защищает сценарист, режиссер, продюсер) проходит в рамках федерального проекта «Всероссийский молодежный кинофорум», и наш регион был выбран неслучайно. В Приангарье довольно активно развивается кинодокументалистика, снимается игровое кино, работают интересные режиссеры и операторы.

Проходить питчинг будет на площадке Иркутской областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. В его программе кроме показов дебютных работ - мастер-классы, просмотр и обсуждение документальных фильмов, встречи с педагогами-кинематографистами.

Учредителями кинофорума «Человек и Природа» выступают Союз кинематографистов РФ и Иркутское областное отделение Союза кинематографистов России при финансовой поддержке Министерства культуры РФ, правительства Иркутской области, министерства культуры и архивов региона. Организаторы кинофестиваля - Иркутский областной кинофонд и ООО «Иркутсккино».

Во время проведения Байкальского кинофорума «Человек и Природа» также запланирован круглый стол по актуальным экологическим проблемам, в котором будут участвовать ученые, экологи, кинематографисты, чиновники.

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