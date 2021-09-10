Сотрудники РЖД помогли очистить берег Байкала. Фото: пресс-служба ВСЖД.

«Мерзнуть некогда. Спешим работать!» - с улыбкой идут бодрым шагом волонтеры вдоль Байкала в поселке Танхой. Больше 200 волонтеров, из них – 120 сотрудники Российских железных дорог, со всей страны приехали сюда 4 сентября, чтобы почистить берег озера от мусора.

Местечко интересное - больше века назад здесь строили «золотую пряжку Транссиба» - Кругобайкальскую железную дорогу. До ее возведения поезда перевозили из Танхоя в Лиственичный, на ту сторону озера, с помощью паромной переправы!

Истории о том, как впервые по берегу Байкала прокладывали рельсы и как жил поселок в те годы, посвящена «Танхойская верста» - новая экскурсионная экологическая тропа длиной в 1,2 километра, созданная при поддержке РЖД. Акция по уборке берега началась с открытия этого маршрута.

Волонтеры дружно прошли по тропе от железнодорожной станции до визит-центра «Байкал заповедный». Гулять здесь - одно удовольствие! Можно и на озеро вдоволь полюбоваться, и чистым таежным воздухом подышать. Для удобства по каменистому берегу проложен деревянный настил, через бурные ручьи обустроены три моста, а на информационных стендах собраны самые интересные факты об истории и природе местности.

Фото: пресс-служба ВСЖД.

- Очень приятно, что в России сохраняются такие памятные зоны. Хотелось бы, чтобы каждое место на Байкале становилось таким же красивым, как эта верста, - сказала владелица одного из двух домов, где 100 лет назад жили первый стрелочник и станционный служащий.

Важно не только помнить прошлое, но и думать о будущем. Чтобы сохранить уникальное озеро, заботиться о его экологии нужно уже сейчас. Поэтому люди с разных городов России и собрались здесь для уборки. Среди них - глава Российских железных дорог Олег Белозёров и заместитель руководителя Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

- Байкал - наше общее достояние. Сегодня я с огромным удовольствием вместе с волонтерами чищу берег озера, - рассказал генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. - Участвуя в акции «Чистые берега Байкала», мы вместе помогаем сохранить уникальный памятник природы и подаем хороший пример подрастающему поколению. Расположение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в водоохранной зоне Байкала накладывает на нас особую ответственность. Поэтому мы активно содействуем сохранению экобаланса Байкальской природной территории.

Фото: пресс-служба ВСЖД.

Уборка состоялась не только в поселке Танхой, но еще и на Кругобайкальской железной дороге. Волонтеры собрали целые мешки мусора - тут и обертки от продуктов, и пустые бутылки, и битое стекло… Все отходы отправят на переработку и утилизацию.

- Очень понравилась акция, - в голос говорят волонтеры. - Это возможность не только увидеть знаменитое озеро своими глазами, но и сделать доброе дело - помочь его сохранить!

Отметим, что 2021 год в РЖД посвящен экологии. Компания помогает поддерживать чистоту в разных удивительных природных зонах России, а еще стремится развивать экотуризм и, конечно, снижать влияние производственной деятельности на окружающую среду. Особое внимание сейчас - охране Байкала при реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.