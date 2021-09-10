Офис банка «Фридом Финанс» открылся в Иркутске. Фото: Андрей ФЕДОРОВ

В центре Иркутска, по улице Киевская, 2 открылся офис банка «Фридом Финанс». На торжественном мероприятии 6 сентября выступили председатель правления банка Геннадий Салыч, а также главный бухгалтер - финансовый директор Татьяна Дерюгина.

- Мы рады представить новый офис «Фридом Финанс», где клиенты смогут получать услуги в режиме одного окна, - обратился Геннадий Салыч к горожанам. - Мы надеемся, что посещение отделения будет комфортным и не занимать много времени, а общение с нашими менеджерами - максимально продуктивным. Я очень рад, что жители Иркутска оказывают нам доверие. Мы, в свою очередь, делаем все для того, чтобы его оправдать.

Фото: Андрей ФЕДОРОВ

Итак, какие услуги доступны в отделении банка? Частные клиенты и предприниматели могут открывать здесь расчетные счета, управлять вкладами, переводить деньги, обменивать валюту по курсу Московской биржи и получать мультивалютные карты с эксклюзивной программой «CASH BACK акциями».

Отметим, что в областном центре уже есть офис инвестиционной компании «Фридом Финанс». В нем можно завести брокерский или личный счет, а затем пользоваться рекомендациями, как приобретать акции и облигации отечественных и зарубежных организаций.

Так, среди продуктов компании имеется высоколиквидный «Фонд первичных размещений», позволяющий участвовать в IPO на американских площадках, а также биржевой паевый инвестиционный фонд «Лидеры технологий», включающий акции 10 крупнейших технологических компаний США.

За счет того, что теперь в Иркутске появился офис банка, горожане могут открыть банковский счет , завести мультивалютную карту или же воспользоваться услугами расчета для бизнеса, а одновременно стать инвестором, открыв счет и заведя средства без комиссии. К слову, деньги с брокерского счета удобно напрямую снимать с помощью специальной карты в любом банкомате.

И еще несколько слов о программе «CASH BACK акциями». Кэшбэк приходит не в виде привычных бонусов, а в формате ценных бумаг. Для инвесторов со стажем это возможность сделать портфель разнообразнее, а для тех, кто вкладывается впервые, это способ перестать опасаться фондового рынка. При этом акции в любой момент можно перевести в рубли в мобильном приложении.

Фото: Андрей ФЕДОРОВ

На правах рекламы.