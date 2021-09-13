Итоги Международного Слата Марафона подвели в Иркутске

Фото: ООО "Маяк"

Иркутск - город спортивный! И то, что в третьем Международном Слата Марафоне поучаствовали свыше 2,5 тысяч человек - тому подтверждение. В этом году акцию провели в соответствии с правилами для организации массовых мероприятий в пандемию: чтобы не толпиться, пробежать выбранную дистанцию можно было в любой из четырех выходных дней - 4,5, 11 и 12 сентября. Напомним, что состязание состоялось на пяти маршрутах - 3, 10, 21 и 42 км, а также Слата Kids 500 м.

- Слата Марафон уже третий год показывает, что это не просто спортивное мероприятие, это особое настроение и поддержание духа от мало до велика. На площадке можно было увидеть и мамочку с коляской, пробегающую 3 км, и годовалого ребенка, усердно шагающего на дистанции 0,5 км, и мужчину 86 лет на дистанции 10 км, - рассказал председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц. -Глядя на это, мы понимаем, что Слата Марафон - это осеннее событие, которое с удовольствием ждали все!

Заммэра Иркутска, председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников отметил, что Слата Марафон - не только спортивное, но еще и культурное, туристическое событие. Особенно символично его проведение в 360-летний юбилей областного центра и год массового спорта в Иркутске.

- Все наши усилия, волнения от неопределенности с лихвой окупились улыбками, восторгом, горящими глазами, словами благодарности, которые все четыре дня мы получали от участников мероприятия и видели в социальных сетях, - отметил руководитель оргкомитета Артём Детышев. - Такие события очень нужны людям!

А теперь самое интересное - кто же победил в забеге?

Среди мужчин лучшие результаты показали:

• 10 км: Кирилл Парфенов, г. Иркутск - 34:29

• 21 км: Сергей Калашников, г. Иркутск - 1:11:34

• 42 км: Максим Шергин, г. Саянск - 2:31:32

Среди женщин:

• 10 км: Татьяна Демешко, г. Ангарск - 41:59

• 21 км: Анастасия Куницына, г. Иркутск - 1:23:41

• 42 км: Александра Карякина, г. Иркутск - 3:30:57

Фото: ООО "Маяк"

Самых быстрых наградили грамотами, медалями и ценными подарками от организаторов и партнеров марафона. А еще каждый бегун получил медаль финишера.

Напомним, организаторы акции - группа компаний «Слата» (ООО «Маяк»), оргкомитет «Марафоны БАМ», мэрия Иркутска, также оказало поддержку правительство Иркутской области.