Школьник из Бурятии, чтобы сорвать уроки, распылил газовый баллончик в коридоре Фото: Михаил ФРОЛОВ

В школе №1 бурятского поселка Бичура произошло то, о чем мечтает, наверное, каждый ученик. В один из дней занятия там пришлось отменить на первом же уроке. Восьмиклассник, который явно не был настроен получать знания, а может просто не сделал «домашку», решил сорвать уроки. Он принес в школу газовый баллончик, который взял у друга, поднялся на лестницу между вторым и третьим этажом, где распылил едкое содержимое баллончика.

Ученики, выйдя на перемену, надышались парами, и по всей школе начался кашель. У многих стало першить в горле. Тогда учителя эвакуировали 500 ребят на улицу и проветрили помещение. Однако это не помогло, дышать в коридорах учебного заведения все равно было трудно. Тогда на место вызвали полицию.

- Подростка вычислили, - рассказывают корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – С ним провели профилактическую беседу.

После проверки в МВД, мальчика могут поставить на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.