Сибирячка сбежала от мужа-тирана в Крым и три дня жила с двумя детьми на вокзале

Надежда с детьми у вокзала. Фото: группа «Добро Мира-Волонтеры Крыма»

«Мать с двумя маленькими детьми 4 и 1,5 лет сидит на вокзале и просит милостыню. Оказалось, она иркутянка. Сбежала к родственникам в Крым от мужа-наркомана, который ее избивал. Но никого не нашла и осталась без денег, жить ей негде…». Такой пост несколько дней назад появился в группе «Добро Мира-Волонтеры Крыма» в соцсетях. Женщину с детьми на паперти заметили на улице городка Джанкой на севере Крыма. Все чистые и опрятные, рядом коляска и баулы с вещами, значит, явно что-то случилось…

- Мы решили обратиться в полицию, чтобы там провели проверку, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» волонтер Валерия. – Вдруг женщина бродяжничает? Ладно сама, но ведь детей за собой таскает. Оказалось, что никаких административных и уголовных нарушений не числилось. Она действительно родилась в Иркутской области. С собой были билеты на поезд в Джанкой из Томска, купленные 3 сентября 2021 года.

На вокзале Надежда вместе с детьми провела три дня. Фото: группа «Добро Мира-Волонтеры Крыма»

Как молодая мать оказалась на другом конце страны на паперти? Выяснилось, что ее зовут Надежда, ей 39 лет, а сбежала не из Иркутска, откуда родом, а из Томска. Именно там жила последние два года с мужем Владимиром (имя изменено, прим. Ред.).

- С супругом я познакомилась по переписке в соцсетях, - рассказывает «КП» - Иркутск» Надежда. – Я тогда жила в Иркутске со старшей дочкой. Постучался мужчина, завязалось общение, узнала, что он из Томска. А через несколько месяцев он признался, что сидит в тюрьме. Но меня это не остановило, переписка продолжилась. Через три года он освободился, и я переехала к нему Томск.

Между Надеждой и бывшим зэком Владимиром (имя изменено, прим. Ред) завязался роман. Вскоре Надежда забеременела и решила окончательно осесть в Томске, где устроилась на работу уборщицей. После рождения второго ребенка на деньги материнского капитала семья купила квартиру. Оформили недвижимость на Надежду. Владимир же, по словам Надежды, даже не думал искать работу. А с недавних пор неожиданно превратился в тирана.

- Он подсел на наркотики и начал избивать меня, - продолжает Надежда. – Я терпела месяц, а потом собрала последние деньги, взяла детей, пожилую маму и уехала в Крым к родственнице. Но когда приехали, оказалось, что она умерла, а ее дом продали. Нам некуда было деваться, никого знакомых в Крыму нет, деньги закончились. Поэтому мы пошли на вокзал, стали просить милостыню собирать деньги на обратный билет.

Когда Надежду заметили волонтеры, она с мамой и детьми провели на вокзале уже трое суток. За это время собрала только 4 тысячи рублей. К счастью, сотрудники вокзала разрешили матери с детьми ночевать в терминале, а не под открытым небом.

Надежде собрали 25 тысяч рублей. Фото: группа «Добро Мира-Волонтеры Крыма»

- Мы опубликовали пост про Надежду в местных пабликах, - продолжает волонтер Валерия. – Попросили помочь, кто, чем может. И люди откликнулись. Буквально за сутки общими усилиями собрали женщине около 25 тысяч рублей. Также семье приносили еду и одежду. Еще Надежда дозвонилась до родственницы из Тюмени. Мы с ней связались лично, и она подтвердила, что встретит женщину и приютит маму с детьми у себя. После этого мы купили ей билеты за 14 тысяч, а остальные деньги отдали на руки.

Сейчас Надежда с детьми уже в Тюмени. Возвращаться в Томск пока не собирается.

- Боюсь! Муж пытался меня найти, звонил, говорил, что не даст житья, - заключает Надежда. – Спасибо волонтерам и всем, кто помог нам и помогает до сих пор.