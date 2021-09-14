Где IT- шникам заработать и почему в Новосибирске им платят в 2 раза больше, чем в Иркутске, рассказали эксперты. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Спрос на программистов в Иркутской области вырос почти в 1,5 раза. И это еще не так много! По этому показателю регион далеко не первый в России, а только 47-ой из 60. В то время как в целом по стране айтишники нарасхват - необходимость в них выросла на 72, 4%. Об этом сообщает hh.ru. Почему так? Вероятно, потому что в Иркутске сразу несколько вузов готовят специалистов в этой отрасли и их больше, чем в соседних регионах.

Есть и еще одно. Чем больше не хватает крутых "спецов", тем выше сумма, которую им готовы платить. Идет самая настоящая охота за головами. И средняя зарплата в отрасли ( недаром в Иркутске большой конкурс в вузах на эти специальности) - 132, 9 тысячи рублей. Так что вопрос, куда "бедному айтишнику податься, не стоит. Вообще.

Где платят больше всего? Конечно, в Москве - 174, 5 тысяч, и это в среднем! В Петербурге - 152, 2 тысяч рублей. На третьем месте, между прочим, соседи из Новосибирска - 143, 7 тысяч. Между прочим, в два раза больше. чем в Иркутске, где платят 76, 1 тысяча рублей в месяц. И, кстати, при этом наш регион входит по размеру оплаты в топ-15 по стране.

При том, что у программистов больше четверти мест - для удаленки, и это решает многие проблемы - и с кадрами у одних, и с доходами у других.