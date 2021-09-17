Молодожены из Забайкалья в свадебных нарядах приехали на выборы, но забыли паспорта. Фото: предоставлено порталом "Забайкальский рабочий"

- «Согласны ли вы выполнить свой гражданский долг и проголосовать за достойного кандидата? Если да, то поставьте в бюллетень галочку и сбросьте его в ящик». Примерно такую речь услышали вместо традиционных: «Согласны ли вы стать мужем и женой…» молодожены из Читы. Подготовившись к регистрации, жених в строгом костюме и невеста в белоснежном платье, почему то решили в первую очередь исполнить свой гражданский долг. Вместо ЗАГСа влюбленные отправились на избирательный участок в школе №17.

- Мы хотим проголосовать, а потом уже гулять свадьбу, - заявили они, появившись в спортзале, где находился избирательный участок №313.

И хотя пара явилась на участок тихо и скромно - без цыган и без тамады, заметное оживление в работу избирательной комиссии, внести им удалось. Все присутствующие сразу достали смартфоны и начали снимать влюбленных избирателей на телефон. Но когда молодожены подошли к столу, чтобы взять бюллетени, выяснилась, что проголосовать у них не получится.

- Оказалось, у них не было паспортов, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» председатель избирательной комиссии. – Документы у них остались в ЗАГСе. Жених с невестой не расстроились. Вместо голосования, они устроили небольшую фотоссесию и уехали.

Вернутся ли молодожены на участок уже в статусе мужа и жены, чтобы все-таки проголосовать, большой вопрос. Ведь впереди их ждет праздничный вечер в ресторане. Но гражданский долг, они выполнить еще успеют. Ведь голосование проходит до воскресенья.