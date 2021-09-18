Эксперты назвали топ-10 популярных в Иркутске автомобилей. Список и цены. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области на дорогах сегодня 778, 1 тысяча легковых машин. Регион держит по числу автовладельцев 17 место в стране, сразу за Красноярском и Новосибирском. И парк этих авто продолжает прирастать практически ежедневно. Но в основном - за счет подержанных моделей. Так по всей стране - 48% заявок на кредит приходится на б\у. Таковы данные Национального бюро кредитных историй по всей стране. В Иркутске ситуация еще более конкретная. У нас предпочитают именно автомобили с пробегом, предпочтительно - недорогие "японки". Разбираемся в ситуации.

- С конца прошлого года набирает силу тенденция по росту заявок на подержанные автомобили, - отмечает директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков. - Это объясняется как ростом цен на новые автомобили, так и их дефицитом на рынке. Отсюда взрывной рост спроса на автомобили с пробегом и его падение на новые авто.

Тут надо сказать, что по последним данным аналитиков, в Иркутской области сейчас выплачивают всего 18 тысяч кредитов на машины. Это очень немного ( скажем, в Кузбассе - 31 тысячу, в нашем регионе год назад - примерно столько же). Это значит, что пандемия, кризис и рост цен заставили жителей "ужаться" в расходах.

-Я бы, может, и купила машину, но нормальная даже б\у стоит около 600 тысяч, а у меня и так ипотека висит, - объясняет иркутянка Людмила Юрьева. - Два кредита я не потяну. Дороговато. Так что поезжу, в случае чего, на такси.

Автомобили дорожают, берем б\у

В самом деле - машины дорожают, а вслед за ними растут и кредитные чеки. При этом Иркутск, один из немногих в списке 30 самых -самых по числу автокредитов, попал в число тех городов, где потенциальные автовладельцы максимально экономят. В Новосибирске расходы на покупку машины за год выросли почти на четверть ( на 23, 9%), в Красноярске - на 26, 9%. В Приангарье средний размер займа на машину, конечно, тоже вырос, но - на 18. 2%. Впрочем, банки во всех трех сибирских городах выдают примерно одинаковую сумму 1 -1, 2 млн. рублей.

По данным Автостата, все они занимают места друг за другом, с 10 по 12, и в списке городов, где охотнее всего раскупают машины с пробегом. За пять месяцев в каждом из них приобретают 48-54 тысячи штук таких машин, а по сравнению с прошлым годом такие покупки выросли почти на треть. А по данным Авито Авто спрос на иномарки на вторичном рынке в Иркутске с начала года вырос на 71%.

- По итогам первых 8 месяцев 2021 года средняя стоимость иномарок на вторичном рынке в Иркутске выросла на 15,3%, составив 610 008 рублей, - отмечают в компании. - В целом по России средняя стоимость установилась на уровне 550 000 рублей, увеличившись на 22%. В Новосибирске цены выросли на 40%

Итак, тенденция - налицо. Между кредитом на машину и жилье иркутяне ожидаемо выбирают квартиру. А автомобиль приобретают попроще.

КОНКРЕТНО

Топ-10 самых популярных авто

1. Toyota Corolla – 200 тысяч рублей.

Цена упала за год на 25, 9%

2. Toyota Camry -915 000 рублей.

Цена выросла за год на 18,8%

3. Toyota Mark II - 260 000 рублей

Цена выросла за год на 1,2%.

4. Toyota Caldina -250 000 рублей

Цена выросла за год на 14,2%.

5. Honda Fit - 650 000 рублей

Цена выросла за год на 8,3%.

6. Toyota Carina -200 тысяч рублей

Цена не изменилась

7 Hyundai Solaris - 728 тысяч рублей

Цена выросла за год на 36,1%

8. Nissan AD - 150 тысяч рублей

Цена снизилась за год на 9,1%

9. Toyota Vista - 165 тысяч рублей

Цена не изменилась

10. Honda CR-V - 760 тысяч рублей

Цена выросла за год на 58,3%