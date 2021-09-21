Отопление в домах Приангарья начали включать с 15 сентября

Владимир Янышевский, технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ. Фото: архив компании

По федеральному закону такое решение принимается в случае, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже +8 градусов по Цельсию. Отопительный сезон в Иркутске в 2021 году начался 15 сентября. О том, как готов к этому город и регион, об оплате за ЖКХ, о ремонтах сетей и полезных сервисах для потребителей рассказали журналистам теплоэнергетики, представители администрации города и профильного ведомства. Публикуем самую полезную информацию.

Больше надежности и информации

- После того как заканчивается предыдущий отопительный сезон, мы уже начинаем подготовку к следующему, - рассказывает заместитель главного инженера «Иркутскэнергосбыта» Андрей Ловцов. - Летом ведется оценка готовности теплоисточников, мы даем рекомендации управляющим компаниям, какие нужно выполнить мероприятия. Затем выдаются соответствующие паспорта и акты.

По словам Андрея Ловцова, в этом году ситуация с подготовкой управляющих компаний к отопительному сезону лучше. В начале сентября половина жилых домов региона получили такую оценку готовности. Остальные продолжают устранять замечания, чтобы батареи в квартирах горожан были горячими, а теплоснабжение бесперебойным. Однако в любом случае без тепла никто не останется!

Кстати, теплоэнергетики запустили единую диспетчерскую службу, чтобы в круглосуточном режиме взаимодействовать между собой, и это еще один плюс в повышении надежности.

КОНКРЕТНО

На сайте sbyt.irkutskenergo.ru работает сервис по отключениям горячей воды и отопления для жителей населенных пунктов: Иркутск, Маркова, Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Черемхово, Железногорск-Илимский, Белореченский, Усолье-Сибирское.

- Любой потребитель может ввести свой адрес в строке поиска и посмотреть срок и период отключения, - сообщил директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов.

Андрей Харитонов, директор «Иркутскэнергосбыта». Фото: архив компании

Техническое перевооружение и ремонт сетей

- В этом году проделаны большие подготовительные работы, чтобы предстоящей зимой было как можно меньше аварийных ситуаций, - рассказал технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Владимир Янышевский. - Выполнено техническое перевооружение четырех больших участков общей протяженностью более 1000 метров, в частности на улицах Цесовская Набережная и Фридриха Энгельса. Капитально отремонтирован 21 участок сетей длиной 3500 метров.

Построена новая тепловая сеть в районе Нижней Лисихи, что улучшит качество теплоснабжения именно в переходные периоды - осенью и весной.

Кроме того, знаковым объектом теплоэнергетики называют новую перекачивающую насосную станцию «Правобережный» с тепловой нагрузкой 637 Гкал/ч. Ее построили взамен станции на ТЭЦ-2, которой более ста лет (находится вблизи Нижней Набережной, сейчас идет демонтаж). В результате более 160 тысяч жителей Правобережного округа и части Октябрьского будут запитаны от современного энергетически эффективного оборудования, привезенного из Германии. А в будущем к ней планируется присоединить дома военного городка Зеленый.

Из глобальных планов - строительство теплосети на улице Баррикад, а также на улице Ядринцева до Зимней с переходом через реку Ушаковку. Это большие инвестиционные проекты, которые закольцуют теплоснабжение в Иркутске. Кроме того, есть и другие задачи - построить теплосеть на Цесовской Набережной, Красноярской, создание локальных сетей.

Подготовлен и основной источник теплоснабжения Иркутска - Ново-Иркутская ТЭЦ. Помимо традиционного ремонта внимания заслуживает следующее событие:

- Привезли на ТЭЦ барабан котла к котлоагрегату № 2, который весит 92 тонны, - сказал Владимир Янышевский.

Это промежуточный этап большой работы по модернизации теплоисточников в регионах. До 2025 года En+ Group планирует, по решению правительства России, обновить 28% всего генерирующего оборудования. Всего на модернизацию Ново-Иркутской ТЭЦ на ближайшие два года выделено полтора миллиарда рублей.

Испытания в помощь

На одном из участков теплосетей в Иркутске работы еще продолжаются, их планируют завершить до 1 октября. Это на улице Ядринцева (перекресток с Трилиссера). Здесь несколько раз проводили испытания, и в конце концов приняли решение провести реконструкцию.

- До старта отопительного сезона мы традиционно провели испытание сетей разными методами, - говорит Владимир Янышевский. - Основной - это гидравлические испытания и опрессовка. То есть трубы проверяются под высоким давлением, благодаря чему выявлено более 400 дефектов. Они устранены. Помимо того, при внутритрубной диагностике робот на улицах Карла Либкнехта и Гаражная обнаружил 60 дефектов, которые не определили даже гидравлические испытания. Все они могли бы зимой привести к авариям.

Больше территорий переходят на оплату «по факту»

Директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов напомнил, что в регионе действуют два способа оплаты за отопление. Первый, это когда житель платит каждый месяц одинаковую сумму, а потом получает перерасчет. Второй - «по факту», сколько потребил, за столько и рассчитался. То есть строчка «за отопление» появляется в платежках только с сентября по май. По такой системе рассчитываются жители Ангарска, Иркутска, Зимы, Усолье-Сибирского, Черемхово. На эту схему оплаты со следующего отопительного сезона (2022 - 2023), перейдет и Саянск. Планирует присоединиться к оплате по «факту» также и Усть-Илимск.

- По итогам августа жители городов, которые оплачивают отопление, только когда греют батареи, получили последнюю квитанцию в этом году, где в строчке «отопление» стоит ноль. Это возможность как раз закрыть старые долги и подготовиться к тому, что за сентябрь, октябрь, ноябрь суммы пойдут уже с нарастанием, - сказал Андрей Харитонов и напомнил, что для удобства жителей существует множество способов онлайн-оплаты - через «Личный кабинет» на сайте или в мобильном приложении «Иркутскэнергосбыта», через систему «Город», вайбер-бот и платежные сервисы банков. Также он подчеркнул, что все «пандемийные» послабления закончились - ресурсоснабжающие организации вновь начисляют пени должникам, а наиболее злостным ограничивают подачу ресурсов.

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Министерство жилищной политики и энергетики региона 8-800-122-61

КСТАТИ

2,8 миллиарда рублей

Cтолько cоставляет задолженность жителей Приангарья перед ресурсоснабжающими организациями.

Цифра держится на протяжении многих лет, меняются только территории. В должниках-лидерах в этом году города Братск, Усть-Илимск, Черемхово, Нижнеудинский, Киренский, Слюдянский районы.

- Мы ведем работу с муниципалитетами, поэтому я надеюсь, что это не повлияет на начало отопительного сезона, - сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин. - В целом на подготовку к зиме запланировано потратить 5,16 млрд рублей, в том числе 2,573 млн на приобретение топлива.