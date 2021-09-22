Иркутская школьница едва не сгорела заживо из-за шутки сверстников

15-летняя школьница едва не сгорела заживо на спортплощадке из-за шутки сверстников Фото: Андрей СИНЬКОВ

Ровно половину лета 15-летняя Кира Краснова из Иркутска вместо того, чтобы гулять с друзьями на улице, ездить на Байкал и ходить в любимый бассейн, провела на больничной койке. Жизнь девочки на до и после разделил вечер 17 июля. Школьница получила сильные ожоги во время прогулки с друзьями. Ребята втроем решили посидеть и поболтать на спортивной площадке во дворе дома по улице Красных Мадьяр, 74.

- К нам подошли трое парней из нашей же школы, которые учатся на год старше, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Кира Краснова. – Мы никогда не общались, но они присели рядом. Потом достали пятилитровую канистру и сказали, что в ней чистый спирт.

Зачем спирт? Вероятно - пить. Но пробовать неразведенный парни не решились. Заметив у подруги Киры бутылку газировки, попросили немного отлить себе, чтобы сделать коктейль. Школьница не отказала. Когда один из парней начал переливать спирт из канистры в другую тару для коктейля, его приятель поднес зажженную зажигалку. В шутку…

Так выглядела Кира, когда попала в ожоговое отделение. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Ларисой Красновой.

- Я помню только то, как мой друг, который сидел рядом, начал кричать, - продолжает Кира. – Я же просто увидела, что на мне горит одежда! А потом почувствовала сильный жар… Я вскочила и закрыв лицо руками, упала на землю. Пламя на мне сбили друзья толстовкой. Еще помог какой-то прохожий мужчина, он вызвал скорую помощь. Когда меня потушили, хотели отвезти до водокачки, чтобы промыть ожоги. Но тот мужчина сказал, что этого сейчас делать нельзя.

Дальше на скорой Киру доставили в ожоговое отделение. Врачи поставили не самый обнадеживающий диагноз – ожоги 2 и 3 степени. 20% тела было обожжено: пострадали лицо, шея, руки, грудь, живот. Другу Киры, который также сидел рядом, повезло немного больше. Он получил 5% ожогов тела. У него обгорели брови, ресницы, губы, ухо и волосы. В больнице он пролежал две недели.

- Дочка перенесла пять операций, - говорит мама Киры Лариса. – Сначала ей под наркозом три раза очищали раны, а затем дважды делали пересадки здоровой кожи с ног и живота на пострадавшие шею, грудь, руку. Там, откуда брали материал, тоже остались шрамы. Они сейчас есть практически на всем теле. В больнице на сильных обезбаливающих Кира пролежала до 3 сентября.

Кира мечтает стать стилистом. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Ну а что же парни, из-за которых девятиклассница перенесла такие страшные муки? Маме Киры Ларисе в первый месяц после случившегося было не до разбирательств. Главным стало здоровье дочери, которая пострадала еще и психологически. По словам Ларисы, за все лето ни сами парни, ни их родители на связь так и не вышли. Даже не извинились, не говоря уже о какой-то материальной помощи. Один из них продолжает учиться в той же школе.

- Крайне неприятно, что мне еще пришлось доказывать инспекторам ПДН, что в тот вечер Кира не распивала алкоголь на площадке, - продолжает Лариса. Медосвидетельствование показало, что алкоголя в крови Киры нет. Полицейские начали проверку, но 26 июля вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ), которую сделали не сразу, показала, что дочь якобы получила повреждения средней степени тяжести. Тогда я наняла адвоката. Он написал ходатайство в прокуратуру, настаивая на том, чтобы была проведена повторная экспертиза. Ведь дочери явно нанесен тяжкий вред здоровью.

И спустя два месяца это сделать удалось.

- 20 сентября было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, - комментируют «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Проходит повторная экспертиза.

Кира до получения страшных ожогов. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Ларисой Красновой

Кира как минимум до Нового года не сможет посещать школу. Пока ее перевели на домашнее обучение. Девочке нужно 23 часа в сутки носить компрессионный трикотаж и посещать врачей. О тренировках в спортзале и бассейне тоже пришлось забыть. Раны зарастают, но шрамов и рубцов, конечно, не избежать, потребуются и пластические операции.

- Но пока об этом говорить рано, - говорит Лариса. – Где и какие пластические операции понадобятся дочке, медики скажут только через полгода. Ну а делать их можно будет только в 18-20 лет.

Кира с мамой Фото: Андрей СИНЬКОВ

А еще Кира жалеет, что пока не может посещать курсы стилистов-визажистов.

- Мечтаю стать стилистом, когда вырасту, - говорит Кира. – Два года назад я окончила модельную школу. Думала стать моделью, но потом передумала.

Предстоит Кире и не один курс посещения психолога. После происшествия школьница боится даже огня от зажигалки.

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Разыскивается очевидец происшествия

Кира вместе с мамой, также просят откликнуться мужчину, который стал очевидцем происшествия и первым бросился ей на помощь. Он помог сбить пламя на одежде девочки, а затем дождался приезда медиков.

- Хочется сказать ему спасибо. Возможно, его показания также будут полезны следствию, он сможет прояснить детали, - говорят мать с дочерью. – На камеры наружного наблюдения, увы, ничего не попало, хотя они есть неподалеку. Но конкретно то место, где все произошло, объективы не зацепили. Мы очень просим этого мужчину выйти на связь. На вид ему 30-40 лет, 17 июля в промежуток между 21.30 и 22.00 он находился на спортполощадке по улице Красных Мадьяр, 74.

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