Собрались в Новый год на турбазу на Байкале? Цены - "космос", объясняем, почему и как сэкономить. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Байкальские базы отдыха уже начали публиковать цены на новогодние праздники. Традиционно цены на размещение в этот период вырастут в несколько раз. Но сейчас еще есть возможность найти варианты дешевле.

- Мы в этом году не поднимали стоимость отдыха, - рассказывают в одной из самых популярных баз отдыха Хужира. – Но и первые гости только начинают бронировать места.

Пока можно точно сказать о компании из 20 человек, они себе забронировали заезд сразу после 1 января.

В сегодняшнем ценнике той самой турбазы, куда позвонила корреспондент «КП», минимальная плата за сутки на двоих – около 5 тысяч рублей. Эту стоимость можно назвать стартовой, потому другие в округе уже выставили ценник за новогоднюю ночь на двоих в 7-12 тысяч рублей. И это еще скромненько!

- И это еще у нас особо шумных торжеств не намечается, - объясняют хозяева. – Небольшой ужин, новогодняя елка – это обязательно. А вот Дед Мороз и Снегурочка – по ситуации, смотря, что за гости приедут. Часто люди хотят отвлечься от суеты, от рабочих будней и им не хочется ничего бравурного.

Итак, если просто отдохнуть и побродить в тишине по окрестностям, то средняя сумма, которая вам понадобится на двоих – десять тысяч на два дня, с завтраком. Но, если поехать вдвоем на неделю, получается уже серьезная сумма – около 40 тысяч.

И это еще по-божески. Есть предложения и за 150 тысяч на двоих. И не надо говорить, что за те же деньги можно слетать вдвоем в Турцию в пятизвездочный отель с системой «Все включено», а перед этим еще и отгулять праздник в Сочи! Да, это так. А если учесть еще траты на перелет, то московский турист дважды подумает, готовит ли выложить плюсом к этой сумме еще тридцать тысяч (в сезон, сейчас дешевле) или махнуть на теплые юга. Но люди разные.

Что обычно предлагают за эти деньги? Катание на коньках по Байкалу, прорубь с жаркой баней, гроты, пещеры и прогулки на «Хивусе», снегоходе и собачьей упряжке. Ольхон, Малое море, Листвянка. Пикники, новогодние банкеты в ресторанах, новые знакомства, хорошее настроение и проживание в комфортных номерах. Гид тоже будет, конечно.

Как сэкономить? Заказать отдых прямо сейчас. При покупке до конца сентября большинство компаний предлагает серьезные скидки – до 60 тысяч за предложение. К ноябрю цены взлетят.