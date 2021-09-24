Молодая мама в декрете спасла восемь человек на пожаре. Фото: Ирина Брянская

«Ира, тут дом твоего брата Лехи горит, я ему звоню, трубку не берет, скорее беги сюда!». Звонок раздался уже в двенадцатом часу ночи у жительницы бурятского поселка Закаменск Ирины Брянской. Женщина только уложила годовалую дочку и 2,5-летнего сына спать и собиралась часок посидеть в Интернете. Отвечать на внезапный и столь поздний звонок с незнакомого номера женщина не хотела, но в последний момент все-таки решила взять трубку. На том конце провода оказался сосед Борис Казанцев.

- Он живет рядом с братом Алексеем, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Ирина Брянская. – Борис увидел, что дом Алексея загорелся, поэтому сразу позвонил мне. Я живу на соседней улице, вскочила с кровати и помчалась туда, на ходу звоня пожарным.

Когда Ирина подбежала к ограде дома брата, увидела страшную картину. Веранда - в огне, ни войти, ни выйти невозможно, свет внутри не горел. Ирина предположила, что брат Алексей, жена и их четверо ребятишек уже спят. Женщина перелезла через палисадник и побежала к окну в детской спальне.

- Я схватила палку и разбила стекло, - продолжает Ирина. – Но это никто не услышал, я начала громко кричать: «Леша, просыпайтесь, пожар!». Даже не заметила, что порезала руку. Через пару минут в комнату зашел сонный брат. Он не понимал, что произошло. Осознал, только когда я ему чуть ли ни в лицо крикнула: «Леша, вы горите!».

Дом сгорел полностью. Фото: Ирина Брянская

С этого момента началась спасательная операция. Оказалось, помимо Алексея, жены и четверых детей в доме находились еще два гостя. Все 8 человек спали, не подозревая об опасности.

- Сначала брат с женой передали мне всех ребятишек через окно, - говорит Ирина. – Я передавала их в руки Бориса Казанцева, а он относил на безопасное расстояние. Потом из дома выбрались все взрослые.

В доме сгорели все документы и вещи. Фото: Ирина Брянская

Едва семья успела спастись, пламя полностью окутало дом. Загорелась кухня, крыша и комнаты, - все выгорело дотла. Алексей с женой даже не успели вынести документы. Многодетная семья с четырьмя детьми, среди которых и младенец, осталась без крыши над головой. Сейчас они ютятся у Ирины и отходят от шока.

Тем временем, из-за чего случился пожар, сейчас выясняют дознаватели. Кстати, местные спасатели уже поблагодарили Ирину и Бориса за оперативность.

- Выражает благодарность за самоотверженные и оперативные действия Борису Казанцеву и Ирине Брянской, - сообщили в пресс-службе ГО и ЧС по Бурятии. - Именно благодаря им, удалось избежать гибели восьми человек.