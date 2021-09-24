В Иркутске хотят поднять стоимость проезда в общественном транспорте.

Пятнадцать рублей за проезд в трамвае, троллейбусе и муниципальном автобусе. Двадцать рублей – маршрутки по городу до 20.00 и 25 – после 20.00. Цены на транспорт в Иркутске не менялись уже несколько лет. Но в этот раз рост стоимости уже обсуждается достаточно серьезно. Конкретных цифр пока нет, маршрутчики считают, что муниципальный транспорт может подняться в цене до 18 рублей, а частный – до 25 за поездку.

- Будем платить, ехать – то надо! - иркутяне разводят руками. – Главное, чтобы транспорт нормально ходил, а то вечером автобусов не дождаться.

– На возникновение проблем с общественным транспортом в городе влияет то, что компании – перевозчики работают в убыток себе, - отметил и.о. заместителя мэра – председателя комитета по экономике и стратегическому планированию Иван Фоминых. – Это связано, в том числе, с тем, что с начала этого года стоимость автомобильных запчастей выросла на 30%. Также увеличилась стоимость газа. При этом в связи с пандемией у всех коммерческих перевозчиков упали доходы. Сегодня абсолютно обосновано прорабатывать возможность повышения стоимости проезда в общественном транспорте. В Иркутске сейчас самая низкая стоимость по стране.

И не сомневайтесь – это правда. Сибиряки, приезжая в Иркутск по делам, всегда этому удивляются.

- У нас транспорт по 26 рублей – и то, считаем, не так накладно, в трамваях и троллейбусах ездим за 22 рубля, - жители соседнего Красноярска всерьез озадачиваются нашими расценками.

- А мы в Ангарске и вообще платим по 30 рублей, правда, за коммерческие маршрутки. Съездил пару раз туда-обратно, и все – больше сотни потратил, - жалуются соседи.

Их можно понять – во всех городах региона за проезд платят дороже. В том же Ангарске муниципальный транспорт – 25 рублей, в Тайшете и Усолье-Сибирском – по 23, в Братске -24 рубля.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей ОШУРКОВ, председатель ассоциации перевозчиков Иркутска:

Цена резко не вырастет

- Я думаю, у нас в Иркутске резко стоимость проезда повышаться не будет. Скорее всего, есть смысл повысить стоимость проезда в муниципальном транспорте до 18 рублей. В этом случае маршрутчики повысят таксу днем до 25 рублей. Это позволит платить нормальную зарплату водителям. Сейчас опытные профессионалы не соглашаются на работу с доходом меньше 50 тысяч в месяц, уходят! Кроме того, нужно обновить автопарк. По некоторым маршрутам ходят автобусы, выпущенные в самом начале века. Так продолжаться не должно. Да и, кроме всего прочего, последний раз цены на муниципальный транспорт поднимали еще в 2015 году, а на маршрутки – в 2018 году.

А КАК У НИХ

Сколько платят за транспорт в других города Сибири

Красноярск – автобус 26 рублей, трамвай-троллейбус – 22 рубля.

Новосибирск – трамвай, троллейбус - 24 рубля. Автобус – 25 рублей.

Кемерово – муниципальный транспорт – 20 рублей, маршрутки – 22 рубля.

Абакан - муниципальный транспорт – 18 рублей, маршрутки – 24 рубля.

Томск - муниципальный транспорт – 23 рубля.

Горно-Алтайск, Кызыл - муниципальный транспорт – 20 рублей

Омск – автобус – 30 рублей (по карте – 27 рублей)

Улан-Удэ - автобус- 24 рубля, в трамвай — 18 рублей.

При высоких ценах на проезд в городах действуют различные системы скидок для пенсионеров, студентов и школьников.