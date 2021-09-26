Синоптики рассказали, надолго ли в Иркутск вернулась солнечная погода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После затяжных осадков Иркутск вновь озарило солнце. Сибиряки невероятно радуются возможности провести хотя бы один выходной из двух на природе под солнечными лучами, а не прячась дома или передвигаясь по городу короткими перебежками под зонтом. И теперь большинство волнует, надолго ли вернулись солнечные дни в столицу Приангарья. Смотрим прогноз Гидрометцентра России не предстоящую неделю с 27 сентября по 3 октября.

Увы, но метеорологи, не обрадуют иркутян. Солнце вернулось к нам лишь на денек, чтобы дать возможность отдохнуть и набраться сил перед буднями. Сегодня в городе до +8, облачно с прояснениями, а вот в понедельник, 27 числа, небо снова затянут тучи и снова пойдет дождь. Вероятность осадков 84%, так что скрыться от непогоды, вероятно, не получится. Поэтому завтра перед выходом на работу все же захватите с собой зонт.

Причем синоптики советуют делать это первые три будних дня. Гидрометцентр России обещает осадки в понедельник, вторник и среду. В эти дни в городе столбики уличных термометров днем покажут всего лишь до +8 градусов. Кстати, вероятность дождя 28 и 29 сентября ниже, чем в понедельник. Атмосферное давление в эти дни будет варьироваться в пределах нормы 717-727 миллиметров ртутного столба.

Кстати, по ночам в эти дни в областном центре будет уже до -1. А в ночь на среду и вовсе возможен снег. Иркутским автомобилистам уже не мешало бы «переобуть» своих «ласточек» и по утрам на дорогах быть предельно осторожными, особенно после продолжительных осадков. Сезон гололеда близко.

Солнечная погода вернется в Иркутск в четверг. Однако, солнце сможет прогреть воздух всего до +9. Зато без дождя. В ночь на четверг и пятницу в региональном центре до -2. В пятницу, 1 октября, в городе потеплеет до +11, но на небе прогнозируется облачность, возможны небольшие осадки. В воскресенье, по данным портала Гисметео, в столице Приангарья также дождь и до +6.

Прогноз погоды в Иркутске на рабочую неделю с 27 сентября. Фото: Гидрометцентр России

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