В Бурятии вычислили пятиклассника, который в соцсетях угрожал устроить расстрел в своей школе после трагедии в Перми

В шок поверг пользователей соцсетей пост, который 25 сентября опубликовали в бурятских пабликах в соцсетях. Там выложили скриншот из чата в мессенджере, на котором неизвестный пользователь опубликовал фото школы №17. Под снимком также была прикреплена фотография пистолета в руке и зловещая подпись: «Вот школа, которая 27 сентября пострадает. Ждите ребят» (орфография и пунктуация автора сохранены).

На фоне недавней трагедии в Перми, где студент Тимур Бекмансуров пришел в здание университета с дробовиком и за 15 минут убил 6 человек и ранил более 40, горожане, посмотревшие пост, резонно посчитали, что подобная бойня может готовиться и в Улан-Удэ. Все выходные полиция не комментировала пост с угрозами, и вот, наконец, молчание прервали в министерстве образования и науки Бурятии. Предупреждение о возможной стрельбе оказалось глупой шуткой. Автора уже вычислили.

- Пост написал ученик 5-го класса школы №17, - рассказывают корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе минобра Бурятии. – Это была его детская шалость. Свой поступок он объяснил тем, что насмотрелся новостей о недавней трагедии в Перми. С ним и с его родителями провели профилактическую беседу. На учет его, скорее всего, не поставят. Дети в таком возрасте не способны на экстремистские действия. Угрозы для окружающих он не несет.

Подобные сообщения в соцсетях после расстрела в Перми появились не только в Бурятии. Например, в Томске разыскивают автора канала в мессенджере, который обещает устроить стрельбу в одном из учебных заведений и выкладывает фотографии дробовика.

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