Пьяный автомобилист сбил пятерых школьников в Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали пятеро детей-пешеходов. Накануне вечером их сбил нетрезвый водитель иномарки на одной из улиц Усть-Кута.

-60-летний мужчина за рулем машины «Тойота Саксид» совершил наезд на пятерых детей в возрасте от 12 до 14 лет, - рассказывают в пресс-службе Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области. – По предварительной информации несовершеннолетние пешеходы шли по проезжей части во встречном направлении.

Школьники получили различные травмы. Также выяснилось, что автомобилист нетрезв. Сотрудники ГИБДД опубликовали видео допроса.

- Почему сели за руль в состоянии алкогольного опьянения? – спрашивает подозреваемого сотрудник ДПС.

- Я посчитал, что нахожусь в адекватном состоянии, мне надо было всего километр проехать не по центру города, поэтому просто решил отогнать машину в гараж, - оправдывается мужчина. – Дороги у нас не очень, объезжал яму и тут перед лицом детвора. Не успел я среагировать.

- Вину свою признаете? – уточняет полицейский.

- Да, признаю, - соглашается сибиряк.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, правовая оценка всем участникам движения будет дана позже.

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