Семь школ и шесть детсадов Иркутской области закрыты на карантин из-за ОРВИ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обычно в конце сентября жители региона только вспоминали про ОРВИ и спешили в поликлиники делать прививки. Настоящая эпидемия приходила позже, в декабре, вместе с гриппом. В этот раз все не так. Жители Приангарья только собрались проходить вакцинацию, а число больных уже зашкаливает. Закрываются школы.

- Большинство заболевших – дети и подростки, - приводит данные, которые обсуждались на оперштабе, глава региона Игорь Кобзев. - Семь школ были вынуждены закрыть на карантин по ОРВИ. Но учебный процесс не прерываем, ученики занимаются дистанционно.

Сейчас так учатся больше тысячи школьников. По той же причине сидят по домам около сотни малышей из шести детсадов.

Во всех школах перед занятиями детям измеряют температуру, по возможности вводят масочный режим. А если число заболевших растет – сразу переходят на удаленку.

Увы, можно не сомневаться в том, что число закрытых из-за ОРВИ школ будет расти и дальше.

- Только за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 23644 случая заболевания ОРВИ, причем 55% заболевших составляют дети до 14 лет, - говорит пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. – Рост заболевших идет также и среди взрослых, и среди малышей до двух лет. Но гриппа не отмечено.

В городе Иркутске сегодня болен едва ли не каждый шестидесятый. И, хотя эпидемию пока не объявляли, 9294 новых заразившихся за неделю (плюсуем сюда примерно половину – тех, кто заболел неделей ранее и пока не выздоровел) - это очень много. И опять половина температурящих – дети.

НА ЗАМЕТКУ

Для больных коронавирусом увеличивают количество мест в больницах

Коронавирус, как, впрочем, и ожидалось, дал временную передышку. И месяца не прошло, как он снова начал набирать обороты. Вернулись с отпусков горожане, пошли в школу дети – и новый всплеск.

- За последнюю неделю возросло количество положительных ПЦР-тестов, - сообщил глава региона Игорь Кобзев. - Мы вынуждены снова перепрофилировать коечный фонд. За неделю его увеличили на 485 мест. Всего на сегодняшний день оборудовано 2890 коек для лечения пациентов с ковидом в 45 медицинских организациях, - сказал Игорь Кобзев.

Уже 29 сентября расширяется отделение для больных COVID в Шелеховской районной больнице, а с 18 октября -в Иркутской областной клинической больнице. Также готовы к перепрофилированию больницы Братска, Ангарска и всех районов области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

От гриппа привито уже 210 тысяч человек

Всего защиту от вируса должны получить 60% населения Иркутской области. Вакцинацию проводят Совигриппом и Ультрикс Квадри, оба препарата надежно защищают от циркулирующих штаммов. Эпидемиологи напоминают, что нельзя одновременно проводить иммунизацию от коронавируса и от гриппа. Нужен месячный перерыв.