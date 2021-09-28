Прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Иркутске составили синоптики

Прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Иркутске рассказали синоптики. Фото: Валерий ШАХОВ

Прогноз погоды на зиму ( или как он официально называется - на отопительный сезон) составили в Гидрометцентре России. "Анализ климатических данных и прогностических разработок позволяет с вероятностью 67-69 % сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России - около нормы", - отмечают специалисты. Иркутян, конечно, интересует, что ожидает наш регион зимой 2021-2022 годов, которая традиционно длится пять месяцев, с ноября по март .

Октябрь 2020. Прогноз Росгидромета.

Прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Иркутске: октябрь

Официально зима приходит в Иркутск в конце октября, уже после 20 числа температуры стабильно ниже нуля, а к концу месяца и началу ноября в городе лежит снег. По прогнозу синоптиков, в этот раз ничего необычного не ожидается. Именно так - в начале месяца днем еще будут плюсовые температуры, но их значения на градуснике будут все ниже и ниже. пока к середине его не начнется уже зимнее похолодание. А вот с ночными температурами все наоборот - минусовые показатели будут только расти, приближая зиму.

Теплее обычного погода ожидается в Якутии, краем может захватить ближайшие северные территории Иркутской области. В зону тепла попадает Ербогачен.

Ноябрь. Прогноз Росгидромета.

Прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Иркутске: ноябрь

А вот в ноябре погоды будут стоять теплее, чем обычно. Причем так - по всей Сибири, а также и в Забайкалье. Прикидываем. В норме обычно днем в первую половину месяца в Иркутске от нуля до -5, а во вторую около - 10. Ночами, конечно, холоднее, к концу месяца уже до - 20. А если на 2-3 градуса теплее? Уже чувствительно, так что радуемся жизни.

Декабрь. Прогноз Росгидромета.

Прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Иркутске: декабрь

А вот декабрь, по предварительному прогнозу Росгидромета России, должен быть, как и положено, морозным. Во всяком случае, в центре и на востоке Сибири (а Иркутская область к этой зоне как раз относится) температура ожидается ниже нормы. Если судить по схеме, то в этот раз теплую дальневосточную зону ( сюда входит и Бурятия) отделяет от холодной сибирской Байкал. Возможно, что в Слюдянском районе будет как раз мягкий декабрь.

Январь. Прогноз Росгидромета.

Прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Иркутске: январь

Ситуация повторяется! На севере Сибири теплее обычного. В Улан-Удэ и Чите. Новосибирске, на большей части Красноярского края комфортная погодка, вполне обычная для этого времени года, даже чуть теплее. В холодную зону попадает сам город Красноярск. Кызыл и вся Иркутская область.

Ну что, в январе будем мерзнуть!

Февраль. Прогноз Росгидромета.

Прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Иркутске: февраль

И снова холоднее нормы! В этот раз морозная зона выглядит так: вся Сибирь, начиная с Тюмени, включая Иркутск, Братск и Улан-Удэ. Теплее обычного ожидается в Якутии, а также на самом севере Приангарья - в Усть-Куте и Ербогачене.

Похоже, что зима будет в Иркутской области достаточно суровой

Март. Прогноз Росгидромета.

Прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Иркутске: март

И только последний месяц зимы - март, проявит благосклонность к жителям Иркутской области. Конечно, в соответствии с предварительными прогнозами Гидрпометцентра. Как будет развиваться ситуация в реальности, время покажет.

Пока же, "выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Сибири, а также в Якутии". Прогноз по Якутии действует и для северных Усть-Кута и Ербогачена. А заодно и Бодайбо. Радуемся за северян. Что касается всей территории региона, то в Приангарье, как и во всей остальной Сибири, погода ожидается в пределах нормы и даже чуть теплее.

Такой прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Иркутске.

Прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Иркутске: февраль