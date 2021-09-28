Самые маленькие квартиры Иркутска. Как выглядят и почему цена за квадрат больше 100 000

Самые маленькие квартиры Иркутска. Цена за квадрат больше, чем в элитном жилье. Фото: Евгения ГУСЕВА

Самые маленькие квартиры Иркутска принципу "дешево и сердито", как думают многие, не подчиняются. Скорее наоборот - дорого и очень дорого, если пересчитать на квадраты. Средняя цена - 100 тысяч за один ( уровень элитного жилья в центре города), есть немного дешевле, но есть и дороже. Подход тут один -зато общая цена невысока, хоть "конура", зато своя. А нужно еще учесть, что речь идет об апартаментах размером в 10- 14 квадратов ( по сравнению с ними миниатюрные студии в современных домах кажутся вполне комфортным жильем)! Приступаем к обзору, по базе данных "Авито".

Жилье размером в 10 квадратов

Квартиры в 10 квадратов вмещают минимум мебели. Фото: Авито.

Десять квадратов - это самый маленький размер квартир, которые сегодня продаются в Иркутске. Таких две.

"Продаётся малогабаритная квартира, общей площадью 10 кв. м. на втором этаже пятиэтажного дома. Квартира с отдельным входом , со своим санузлом. В квартире натяжные потолки, линолеум, окна пластиковые, новая входная дверь. После продажи в квартире остаётся мебель".

Стоимость такого жилья, расположенного на окраине города, в Ново-Ленино, один миллион рублей. Купят! Небольшое и дешевое по общей цене уходит быстро.

Владельцы не скрывают - тесно, 11 квадратов. Но свое. Фото: Авито.

11 квадратов - за 700 тысяч рублей

Тот случай, когда квадратов больше ( на один), а цена меньше. Ближе к реальности.

"Продаю малогабаритную квартиру со своим санузлом в Правобережном округе, район Марата. Состояние хорошее. Потолок натяжной, санузел в кафеле, окно пластиковое. Остается вся мебель и техника. Коммунальные услуги в отопительный сезон обходятся не более 1800 в месяц. Развитая инфраструктура, остановка в двух минутах ходьбы".

Это жилье размером побольше на квадрат. И ценой. Фото: Авито.

11 квадратов - за два миллиона

Размер жилья тот же. Но разница в цене больше почти в полтора раза. Разбираемся, почему.

"Продаю хорошую квартиру-студию на 2-ом этаже. Сантехника, электрика новая. Санузел совмещен. В квартире выровнен потолок, новые обои, на полу линолеум. Отдельный вход с подъезда".

Пожалуй, именно последнее предложение решает все. Не общий вход с коридора, не общий вход в малосемейную секцию ( считай. как в коммуналку), а отдельный. Что сразу повышает стоимость совсем маленького жилья. В пересчете на квадраты предложение с бульвара Рябикова тянет на космическую сумму в 200 тысяч за квадрат. Столько обычное жилье в Иркутске вообще не стоит. Но небольшое - другой вопрос. .

А это бывшее малосемейное общежитие. Комфорт зависит от вас. Фото: Авито.

12, 5 квадратов - за 800 тысяч рублей

Тоже вполне по-божески. Это потому что по документам это не квартира. Да и квадратов уже хватает на одну стандартную, пусть и небольшую, комнату. Собственно, это и есть комната - в малосемейном общежитии в Ново-Ленино. Впрочем, тут есть плюс - жилье на двух хозяев и давно уже обустроены как отдельное жилье.

В этом доме продается достаточно много жилья, примерно одинакового по размерам и цене. Часто продавцы сразу пишут - комната. Какие условия? "Санузел общий, душа нет. В комнате есть раковина, холодная и горячая вода". Обычно к этому добавляют, что есть возможность установить и небольшой душ.

Это уже 13 квадратов. Фото: Авито.

13 квадратов - за 800 тысяч рублей

Удивительно было, если бы в топ не попало жилье на Синюшиной горе. Там много бывших общежитий, как секционного, так и коридорного типа. Их давно приватизировали и сейчас продают как студии.

"Продам квартиру-студию, общая площадь 13 кв., расположена на первом этаже четырехэтажного кирпичного дома. Состояние заезжай и живи! Рядом школа и два детсада.В районе есть все, что необходимо для удобного проживания."

Это общежитие коридорного типа. Но, как правило, санузел с кафелем в таком жилье есть - пусть небольшой и совмещенный, но свой собственный. На это обстоятельство обязательно надо обращать внимание.

Туалет располагают за ширмой. Фото: Авито.

Оптимизм от идеи делить быт с соседями пройдет очень быстро! Как правило,в жилье, ставшим индивидуальным, устанавливают санузел и ванну либо душ ( обычно за ширмой), отводя под это часть небольших апартаментов. В результате жилая площадь уменьшается, метра на четыре. Но вариантов нет. Это жилье - по-прежнему пользуется спросом. Как пишут сами продавцы "успевайте купить, потому что спрос на малогабаритные квартиры сейчас очень большой".