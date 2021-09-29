Сколько в Иркутске зарабатывают учителя и как педагогу получить 75 тысяч в месяц

Почему репетитор в Иркутске зарабатывает не больше учителя и как педагогу получить 75 тысяч в месяц. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Скоро день учителя. Сегодня отношение к профессии педагога меняется, она становится востребованной. В этой сфере средняя зарплата перевалила за 46, 3 тысячи в месяц. Это данные Иркутскстата ( есть в распоряжении редакции). Конечно, кто-то получает больше, а кто -то меньше. "Комсомольская правда" в Иркутске выяснила расклад по отдельным профессиям. Ведь нет просто педагогов. Есть воспитатели детсадов, учителя начальных классов, преподаватели вузов, репетиторы, наконец. А еще у каждого, благодаря развившейся дистанционке, есть шанс дополнительного заработка. Рассказываем.

- Заметнее всего в Иркутской области по сравнению с прошлым годом выросло количество желающих работать в сфере образования (+38%) , - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Казалось бы, почему? Ведь совсем недавно таких желающих вовсе не было. Сегодня на сайте Министерства труда и занятости региона значится 1363 вакансии конкретно для учителей, причем 73 из них, в самых разных поселках региона, в том числе и в ближайшем, Усольском - с предоставлением жилья и прочими благами. Возможно, потому, что в других сферах тоже все не так просто. особенно в предпринимательстве. Коронавирус и удаленка все изменили в нашей жизни.

Меньше всех платят воспитателям в детсадах

-Ну какие 40 тысяч в месяц? Все неправда, у меня в расчетке цифры много меньше. И даже с двойной нагрузкой! Каждый раз, когда педагоги видят зарплатную статистику насчет средних зарплат в отрасли, появляется масса недовольных.

Меньше всех получают воспитательницы в муниципальных детских садах. Им платят по 35 тысяч в месяц, где-то больше, где-то меньше. Неправда? Ну почему...Среди почти 500 подобных вакансий таких предложений много. Есть нюанс - работа в две смены.

Кстати, такой режим дня - с утра и до вечера ( до последнего посетителя как вариант) - действует и в большинстве коммерческих организаций.

До 40 тысяч зарабатывают и учительницы начальных классов. А больше всего в школе получают те, кто преподает у выпускников . Как правило, у них и образование высшее, и опыт, стаж , квалификация. должности ( и, соответственно, доплаты за них).

Временами, устав от сложностей, педагоги уходят "на вольные хлеба". Вы уверены, что так легче? Не очень. Клиентура, как дети в школу, сама не пойдет. Конкурентов много. Поэтому средний чек у репетитора или преподавателя курсов и кружков вполне сравним с доходом квалифицированного учителя с опытом и категорией. Но и в целом, при хорошей нагрузке, эти доходы низкими не назовешь - вполне сравнимы по интенсивности труда и его оплате с представителями других сфер.

Особняком стоят преподаватели вузов. Средний доход в Иркутске у тех, кто имеет ученую степень, звание и обучает студентов, конечно, выше, чем у школьных учителей - в среднем 75, 2 тысячи. Гораздо меньше, но все-таки немало, зарабатывают педагоги в колледжах.

На удаленке зарплаты выше

-В этом году в сфере образования растёт количество вакансий, связанных с удаленной работой, причем довольно часто для соискателей это возможность зарабатывать «выше рынка», поскольку работодателями выступают, в том числе, крупные образовательные проекты и федеральные онлайн-школы, которые подтягивают зарплату до среднероссийского уровня или выше, - отмечает Лилия Эсауленко.

Да, прямо с ходу нашлись две вакансии для онлайн -школ, одна из них - удаленно натаскивать на ЕГЭ по обществознанию. В работу могут включиться студенты, аспиранты, выпускники ведущих вузов по профилю, не только учителя. Доход - до 75 тысяч.

-Средняя зарплата по ним составила 79,2 тысячи рублей. Кроме, собственно, преподавания и репетиторства, работодатели предлагают подготовку к экзаменам, техническую редактору, авторство работ по различным дисциплинам, - уточняют в hh.ru Сибирь.

КОНКРЕТНО

Средняя зарплата в отрасли

Образование

Дошкольное образование – 35, 1 тысяч рублей

Учителя начальных классов – 38, 6 тысяч рублей

Учителя средней школы – 45, 2 тысяч рублей

Учителя 10-11 классов – 49, 3 тысяч рублей

Преподаватели колледжей -61 тысяч рублей

Преподаватели вузов – 75 тысяч рублей

Для сравнения

Тренеры частных спортклубов и фитнес-центров – 44. 6 тысяч рублей

Частная педагогическая практика -47. 6 тысяч рублей

Преподаватели автошкол и прочих профессиональных курсов - 48, 1 тысяч рублей

( данные Иркусктата)

НА ЗАМЕТКУ

А если удаленно

Преподаватель математики и информатики - 30 – 75 тысяч рублей

Подготовка к ЕГЭ по дисциплинам - до 75 тысяч рублей

Переводчик-копирайтер со знанием английского языка - 500 – 1500 USD

Преподаватель по программированию (удаленно) - от 50 тысяч рублей

Руководитель образовательного направления - 20-100 тысяч рублей

( данные hh.ru )