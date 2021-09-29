Четвертая волна коронавируса начнется в Иркутской области в начале октября

Четвертая волна коронавируса начнется в Приангарье в начале октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четвертая волна коронавируса – это уже реальность. Очередной подъем заболеваемости зафиксирован сейчас в нескольких регионах России, вводятся уже подзабытые ограничения в Москве. Последние данные тревожны и в Приангарье, все больше случаев ОРВИ и COVID-19. Инфекция вновь пошла в атаку? То, на что рассчитывать иркутянам этой осенью, КП- Иркутск выясняла вместе с иркутским ученым, аналитиком, кандидатом экономических наук, генеральным директор НПЦ «Госучет» Романом Ержениным.

- Обычно у нас в запасе есть примерно пара недель – сначала заболевает столица, потом регионы, - говорит Роман Ерженин. - Но время, что называется, уже пошло. Судя по статистике смертности, регион сейчас на «нижней» планке – около 12 случаев в сутки, такая ситуация была в промежутке между предыдущими подъемами заболеваемости. Но вот зараженных ежедневно регистрируется уже больше, чем перед началом третьей волны. Почему? Возможно, уже действует иммунитет, который позволяет легче переносить инфекцию – все-таки довольно много тех, кто переболел (больше 109 тысяч на 29 сентября – ред.) и сделал прививку (более 557 тысяч – ред.). Но уже в начале октября. то есть в ближайшие дни, подъем начнется и у нас. Больше людей будет в стационарах.

Как будем болеть? Прогнозы разные.

- Кто-то из вирусологов говорит, что четвертая волна коронавируса будет сильнее предыдущей, кто-то – нет, - говорит Роман Ерженин. - Такие прогнозы – дело медиков, но, конечно, на ситуацию повлияет и рост сезонных ОРВИ, который приходится на это же время и уже идет в Иркутске. Что касается длительности этой волны, то, как и предыдущие, она составит месяца четыре. Пик заражения, судя по всему, придется на начало декабря, выход на плато – еще через пару месяцев после этого, то есть уже в феврале нового 2022 года.