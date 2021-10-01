Фанаты Моргенштерна не встретили его в аэропорту Иркутска, рэпер расстроился и ушел в бар

После выхода из терминала, Моргенштерн запрыгнул в микроавтобус и не стал ни с кем фотографироваться. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Прилет, пожалуй, самого популярного молодого рэпера и главного ньюсмейкера страны Алишера Моргенштерна на концерт в ночном клубе в Иркутск не получился таким ярким, как его клипы и выступления на сцене. Несмотря на то, что в Ютубе у Моргена 11 миллионов подписчиков, похоже, что в Иркутске его фан-клуб не настолько активен. Встречать звезду в аэропорту с плакатами никто не собрался. Впрочем, и сам Моргенштерн после пятичасового перелета общаться ни с кем не захотел.

- Не, не, не, - кратко ответил рэпер на вопрос, хотел бы он что-то сказать своим иркутским поклонникам. А затем напомнил, кто здесь настоящая звезда – Отойдите, пожалуйста, по-братски. Не надоедайте! (последнюю просьбу Морген выразил с более крепким словечком, но публиковать его по этическим соображениям, мы не можем)

Моргенштерн со своей свитой в аэропорту Иркутска Фото: Андрей СИНЬКОВ

К слову, прилетел Моргенштерн, который недавно признался, что за год заработал около полмиллиарда рублей, вовсе не на частном самолете, а обычным рейсом. В черном худи, в капюшоне и маске, рэпер прошагал в сопровождении двух охранников в зал ожидания. А затем, отправился, нет, не за багажом, а в бар в здании терминала. Какими напитками там зарядился артист, увидеть не удалось. Зато рэпера узнали несколько девушек. Сфотографироваться со звездой у них не получилось.

На улице Моргенштерна и его свиту ждал микроавтобус Мерседес. Рядом с ним, рэпера неожиданно узнал проходящий мимо мальчик лет 10-12.

- Можете с ребенком сфотографироваться? - подошла к Моргену мама мальчугана.

В ответ последовала лишь тишина. Рэпер, ничего не ответив, зачем то пошагал обратно в терминал. Скорее всего, все-таки решил забрать багаж. Мальчишке же придется и дальше наблюдать за своим кумиром лишь через экран ноутбука. На вечерний концерт в ночном клубе, билеты на который, по предварительной информации, стоили 17 тысяч рублей, ему, конечно не попасть.