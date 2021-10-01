Выставка «Судьба моя Иркутск» открылась в художественном музее Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

Город - это, в первую очередь, люди, которые его создают и развивают. Проследить историю Иркутска можно, посмотрев новую выставку портретов в художественном музее имени В.П. Сукачева. На 200 картинах изображены известные жители столицы Приангарья.

Картины выполнены в разных техниках. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

- Это уже вторая экспозиция, посвященная 360-летию города, - рассказала "Комсомолке" директор музея Наталья Сысоева. - В прошлом году мы показывали иркутские пейзажи, а сейчас - людей. Выставка состоит из четырех больших тематических блоков. Прежде всего, представлена власть духовная и официальная: это генерал-губернаторы и духовенство. Ключевыми экспонатами можно назвать портреты основателей Иркутска - Ермака и Якова Похабова. Еще одна часть посвящена купцам, которые сделали огромный вклад в становление города. Ну а поскольку Иркутск был местом для ссыльных, мы не могли не представить декабристов, польских повстанцев, политических заключенных.

На экспозиции представлено около 200 работ. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

А еще здесь есть портреты наших современников, почетных граждан Иркутска и области, врачей, ученый, писателей, актеров, музыкантов, политиков, общественных деятелей... Целый калейдоскоп судеб! Все эти работы подобраны из собрания музея и мастерских художников. Самая старая картина датируется концом 18 века, а самая новая выполнена в 2021 году. То есть по картинам можно еще и проследить, как со временем менялась живопись.

- Когда появился фотоаппарат, говорили, что портрет перестанет быть актуальным, но мы видим, что в реальности это не так. Хотя акценты смещаются: раньше было важно передать сходство с человеком, а сейчас художники экспериментируют с техникой, композицией, стараясь больше раскрыть внутренний мир, - продолжает Наталья Сысоева.

Через портреты известных земляков можно проследить историю города. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

- Убежден, выставка будет интересна и искусствоведам, которые оценят эволюцию жанра сибирского портрета, и всем, кто интересуется историей родного края, - сказал на открытии начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов.

Добавим, что выставка создана совместно с Иркутским отделением Союза художников России. Проект поддержало областное правительство и министерство культуры и архивов.

Полюбоваться выставкой можно до 12 декабря. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

КОНКРЕТНО

Полюбоваться экспозицией можно до 12 декабря в главном здании Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева (ул. Ленина, 5).

Узнать подробности и записаться на экскурсию можно по телефону: 8(3952)340-146.