В Байкальске появятся эко-поселок «Альпийская деревня», эко-отель и отель-шале

«Комсомолка» выяснила, какие новые проекты собираются развивать на озере. Фото: Мария АНАНОВА

Туры на озеро - в топе популярных туристических направлений, наряду с Санкт-Петербургом, Москвой, Крымом, Сочи и городами Золотого кольца. Это данные только что проведенного сервисом по поиску работы SuperJob исследования. Они вряд ли кого-то удивят. Увидеть город на Ангаре и Байкал хотят многие.

- Каждый третий житель России мечтает побывать на озере, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - В этом году озеро смогли увидеть около миллиона человек. Иркутская область входит в число лидеров Сибири и Дальнего Востока по количеству туристов.

Конечно, это не очень много. Обычно число гостей региона больше – около 1,3 -1, 5 миллиона в год. Но тут помешала пандемия. Однако она не навсегда.

На озере появятся новые зоны отдыха

Реализация новых проектов позволит увеличить турпоток до 3 миллионов человек к 2024 году. Ставку делают на организованный туризм.

О каких проектах речь? Планируется превратить в крупный санаторно- курортный центр город Байкальск. И уже есть планы – с созданием эко-поселка «Альпийская деревня», эко-отеля, отеля-шале. В центре Иркутска должен появиться музейно-туристический комплекс «Центр изучения человека», туристско-развлекательная зоны отдыха – за Иркутском -2, в районе поселка Боково, на берегу Ангары. Есть идеи по расширению музея деревянного зодчества «Тальцы», где планируют создать городскую коммерческую зону, туристы поедут в знаменитую археологическими находками Мальту…

В регионе будут развивать экологический, этнографический, активный, водный и круизный, деловой, гастрономический, лечебно-оздоровительный виды туризма. Собственно, все, какие можно. Как только позволит пандемия.

- Уже сейчас, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, создаются новые маршруты, - сказала на пресс-конференции в ТАСС руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. – В частности, в байкальское Переделкино – поселок порт Байкал, где жили или бывали многие наши поэты и писатели. Экспедиция Байкал-Аляска, которая идет сейчас по Ангаре, Байкалу, Селенге, Ингоде, Амуру и Охотскому морю признана межрегиональным проектом. Получили признание фестивали «Байкальский лед» и «Байкал без фильтров». В перспективе, как только отступит вирус, туристов ждет увлекательный вариант знакомства с Байкалом – в форме квеста. Он должен связать воедино Листвянку, Иркутск, Слюдянский район и Ольхон.

С Байкала на Хубсугул

У соседней республики есть свои проекты по развитию туризма, с которыми познакомила и.о. министра туризма Бурятии Туяна Дугарова.

- У нас в планах, например, маршрут озеро Байкал-озеро Хубсугул в Монголии, - сказала она. – Планируем реализовывать его вместе со Слюдянским районом Иркутской области. Маршрут захватит большую территорию – от южного берега озера в Тунскинский район Бурятии, с его знаменитым Аршаном, а оттуда – в Монголию. А «Необычайная Бурятия» пройдет по части Великого чайного пути, начиная с Кяхты, через всю республику. Мы не забываем о гастрономическом туризме, планируем знакомить туристов с блюдами, которые были популярны при дворе великого хана Тимура. Их перевели и адаптировали для нашего времени.

Туристов привлекает озеро Байкал. Но Бурятия больше, чем Байкал. Как и в Иркутской области, в республике развивается внутренний туризм. Приехавших интересуют великолепные буддистские храмы, деревни староверов – семейских, знакомство с кочевым бытом бурят… А вдоль всего восточного побережья озера расположены горячие источники, санатории и нацпарки, побывать в которых хотят многие.

Наиболее серьезные проекты по развитию туризма на Байкале уже разрабатываются совместно с Бурятией. Подписано специальное соглашение между двумя регионами и Ростуризмом.