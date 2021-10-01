Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 октября 2021 6:39

В Байкальске появятся эко-поселок «Альпийская деревня», эко-отель и отель-шале

«Комсомолка» выяснила, какие новые проекты собираются развивать на озере
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
«Комсомолка» выяснила, какие новые проекты собираются развивать на озере.

«Комсомолка» выяснила, какие новые проекты собираются развивать на озере.

Фото: Мария АНАНОВА

Туры на озеро - в топе популярных туристических направлений, наряду с Санкт-Петербургом, Москвой, Крымом, Сочи и городами Золотого кольца. Это данные только что проведенного сервисом по поиску работы SuperJob исследования. Они вряд ли кого-то удивят. Увидеть город на Ангаре и Байкал хотят многие.

- Каждый третий житель России мечтает побывать на озере, - отметил глава региона Игорь Кобзев. - В этом году озеро смогли увидеть около миллиона человек. Иркутская область входит в число лидеров Сибири и Дальнего Востока по количеству туристов.

Конечно, это не очень много. Обычно число гостей региона больше – около 1,3 -1, 5 миллиона в год. Но тут помешала пандемия. Однако она не навсегда.

На озере появятся новые зоны отдыха

Реализация новых проектов позволит увеличить турпоток до 3 миллионов человек к 2024 году. Ставку делают на организованный туризм.

О каких проектах речь? Планируется превратить в крупный санаторно- курортный центр город Байкальск. И уже есть планы – с созданием эко-поселка «Альпийская деревня», эко-отеля, отеля-шале. В центре Иркутска должен появиться музейно-туристический комплекс «Центр изучения человека», туристско-развлекательная зоны отдыха – за Иркутском -2, в районе поселка Боково, на берегу Ангары. Есть идеи по расширению музея деревянного зодчества «Тальцы», где планируют создать городскую коммерческую зону, туристы поедут в знаменитую археологическими находками Мальту…

В регионе будут развивать экологический, этнографический, активный, водный и круизный, деловой, гастрономический, лечебно-оздоровительный виды туризма. Собственно, все, какие можно. Как только позволит пандемия.

- Уже сейчас, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, создаются новые маршруты, - сказала на пресс-конференции в ТАСС руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. – В частности, в байкальское Переделкино – поселок порт Байкал, где жили или бывали многие наши поэты и писатели. Экспедиция Байкал-Аляска, которая идет сейчас по Ангаре, Байкалу, Селенге, Ингоде, Амуру и Охотскому морю признана межрегиональным проектом. Получили признание фестивали «Байкальский лед» и «Байкал без фильтров». В перспективе, как только отступит вирус, туристов ждет увлекательный вариант знакомства с Байкалом – в форме квеста. Он должен связать воедино Листвянку, Иркутск, Слюдянский район и Ольхон.

С Байкала на Хубсугул

У соседней республики есть свои проекты по развитию туризма, с которыми познакомила и.о. министра туризма Бурятии Туяна Дугарова.

- У нас в планах, например, маршрут озеро Байкал-озеро Хубсугул в Монголии, - сказала она. – Планируем реализовывать его вместе со Слюдянским районом Иркутской области. Маршрут захватит большую территорию – от южного берега озера в Тунскинский район Бурятии, с его знаменитым Аршаном, а оттуда – в Монголию. А «Необычайная Бурятия» пройдет по части Великого чайного пути, начиная с Кяхты, через всю республику. Мы не забываем о гастрономическом туризме, планируем знакомить туристов с блюдами, которые были популярны при дворе великого хана Тимура. Их перевели и адаптировали для нашего времени.

Туристов привлекает озеро Байкал. Но Бурятия больше, чем Байкал. Как и в Иркутской области, в республике развивается внутренний туризм. Приехавших интересуют великолепные буддистские храмы, деревни староверов – семейских, знакомство с кочевым бытом бурят… А вдоль всего восточного побережья озера расположены горячие источники, санатории и нацпарки, побывать в которых хотят многие.

Наиболее серьезные проекты по развитию туризма на Байкале уже разрабатываются совместно с Бурятией. Подписано специальное соглашение между двумя регионами и Ростуризмом.

КАРТИНА ДНЯ