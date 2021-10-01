Названы топ-10 отраслей в Иркутской области, где выше зарплаты. В десятку попали врачи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Средняя зарплата в Сибири, по последним данным, составляет 46,8 тысяч рублей. Самой высокой она оказалась в Красноярском крае - 58, 4 тысячи рублей. Иркутская область с доходом в 52, 5 тысяч рублей на второй позиции. Во всех остальных регионах она существенно ниже.

За счет чего? Средний уровень получки рассчитывают, учитывая каждого жителя региона, а у нас в Приангарье и у соседей из Красноярского края много тех, кто трудится в северных районах, добывая золото, нефть и газ. Именно в этой сфере самые высокие доходы. В топе регионов по уровню зарплат в этой отрасли - Красноярский край (124, 4 тысяч рублей), Иркутская область (102, 9 тысяч рублей), Томская область (97, 5 тысяч рублей), Тыва (71, 6 тысяч рублей) и Кузбасс (65 568 рублей).

В Приангарье высокие зарплаты также у финансистов, работников госаппарата и сферы безопасности, энергетиков, водителей.

КОНКРЕТНО

В какой сфере выше заработки в Иркутской области

1)Добыча сырья – 192, 9 тысяч рублей

2)Финансы – 68, 8 тысяч рублей

3) Госуправление – 61, 9 тысяч рублей

4) Энергетика – 61. 9 тысяч рублей

5) Транспорт – 61, 3 тысячи рублей

6) Наука – 60, 4 тысяч рублей

7) IT и связь – 57, 3 тысяч рублей

8) Обрабатывающая отрасль – 54, 8 тысяч рублей

9) Сельское хозяйство и лес -50, 1 тысяч рублей

10) Здравоохранение – 48, 6 тысяч рублей