Оптимистичным прогнозом на следующую неделю в Иркутске порадовали синоптики. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снегом завалило Култукский перевал на трассе "Байкал". Когда в Иркутске идет холодный дождь со снегом, в какой-то сотне километров в горах - уже самый настоящий снег. В ГИБДД уже настоятельно напоминают водителям - надо переобуваться, нужна зимняя резина. А какая погода ждет на следующей неделе город? Неужели все дни - пасмурно, дождь со снегом? Однако прогноз оказался вполне оптимистичным.

Кроме, разве что, воскресенья, 3 октября.

- На сутки по Иркутску переменная облачность, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +1...-1, днем +6...+8, - сообщает Иркутский гидрометцентр.

Четвертого октября погода, если расчеты Росгидромета окажутся верны, готова дать горожанам передышку. Днем в Иркутске будет солнечно, около +10. Во вторник, 5 октября, небо закроют облака, но дневные температуры по-прежнему радуют. В середине недели, в среду, ожидается днем небольшой дождь, а ночью, когда температура опустится до -1, еще и со снегом. Но два последующих дня, если у погоды, конечно, получится, как задумано, предложат горожанам днем по большей части солнце, и вполне комфортную для этого времени года, ровную температуру +7...+10.

.

Прогноз Гидрометцентра России.

Прогнозы Гидрометцентра рассчитываются на ближайшие дни, дальше точность падает. Но, например, прогноз Гисметео ( на неделю он совпадает с данными Гидромета), дает надежду на то, что и выходные будут солнечными.

Радуемся осени!