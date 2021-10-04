Иркутскую школу №20 эвакуировали из-за того, что ученик распылил перцовый баллончик Фото: Михаил ФРОЛОВ

На незапланированную большую перемену пришлось уйти ранним утром, 4 октября ученикам иркутской школы №20. В соцсетях появилось видео, как дети эвакуировались на улицу без верхней одежды. Как сообщил корреспонденту «КП»-«Иркутск» информированный источник, прерывать учебный процесс пришлось из-за глупой шутки одного из учеников.

По предварительной информации, один из восьмиклассников распылил на этаже начальной школы перцовый баллочнчик. Чтобы дети не надышались парами, их эвакуировали на улицу.

После того, как помещения школы проветрятся, ученики смогут вернуться в кабинеты и продолжить уроки. Все подробности сейчас выясняются.

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