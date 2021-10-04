Иркутская школьница заняла третье место на конкурсе «Маленькая Мисс Россия 2021».

В ТОП самых талантливых и творческих детей страны попала 8-летняя Арина Пахомова из Иркутска. В сентябре девочка представила родной город на Всероссийском конкурсе красоты «Маленькая Мисс Россия 2021» в Сочи. И вернулась из курортного города маленькая сибирячка не с пустыми руками, Арина стала 2-й Вице-Мисс. А это почетное третье место среди 57 участниц из всех регионов страны. «Бронза» иркутянке досталась в возрастной категории 7-8 лет.

- Заявку на конкурс мы подали в мае, поэтому дочка готовилась к нему все летние каникулы, - рассказывает мама Арины Софья. – Занималась с хореографом, училась правильно преподносить себя, готовила костюм, который бы рассказа о ее родном городе, платья, творческий номер.

Итак, конкурс проходил в несколько этапов. В первом маленьким красавицам нужно было продемонстрировать костюм на тему «Мой город». Арина представила Иркутск в наряде, символизирующем Ангару и, конечно, озеро Байкал. Второй этап назывался визитка. В нем за две минуты девочка рассказала о себе. Ну а третий этап выдался самым творческим - нужно было номер, который Арина готовила и репетировала все лето.

- Так как дочка обожает хореографию, которой занимается с 4 лет, она подготовила танец под названием «Арина в Стране чудес», - продолжает Софья. – Все прошло без помарок. Номер Арины особо оценил хореограф шоу «Танцы», а на конкурсе член жюри, Дмитрий Масленников.

Домой второклассница вернулась с короной, дипломом, и сертификатами. Но главное, девочка обрела уверенность и сделала еще один шаг к осуществлению своей мечты. Когда вырастет, Арина хочет стать известным хореографом.

- Мы не будем останавливаться на достигнутом, - заключает Софья. - Считаю, что такие конкурсы развивают девочек, помогают им найти себя, стать уверенней и совершенствоваться.