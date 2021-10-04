Мошенники украли фото ребенка у иркутянки и попросили на его лечение 230 тысяч рублей

Так выглядит фейковый пост о сборе денег.

«Друзья, сегодня меня произошло горе. Несколько часов назад на пешеходном переходе сбили моего 8-летнего сына. У него множественные переломы ребер, позвонков. Сейчас он в реанимации. Врачи говорят, что он не протянет долго без операции, которая стоит 230 тысяч рублей. Умоляю, помогите собрать деньги. Вот номер карты». От такого поста, опубликованного на странице иркутянки Татьяны Бобковой (фамилия изменена, прим. Ред.) ее друзей и родных бросило в холодный пот. В посте помимо прочего была опубликована реальная фотография сына Татьяны Марка (имя изменено). Спустя несколько минут телефон Татьяны стал раскаляться от звонков.

- Что с Марком? Когда произошла беда? – начали спрашивать родственники иркутянки.

Фейковый текст

Как выяснилось, те кто перезвонил женщине, а не сразу принялся переводить деньги, сделали правильно. Ни сама Татьяна, ни ее сын и не подозревали, что у них случилась беда.

- Мою страницу просто нагло взломали, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Татьяна. – С сыном все в порядке. Он целый, невредимый смотрит телевизор. Когда мне сбросили этот пост, я сразу попыталась войти на страницу, чтобы удалить информацию, но не смогла. Мою страницу заблокировали. Тогда сделала рассылку по всем контактам, чтобы не верили и не отправляли деньги, а затем пошла писать заявление в полицию.

Успел ли кто-то из друзей отправить деньги на указанный номер карты, Татьяна, признается, не знает. Не исключено, кто-то и откликнулся на фейковую беду. Женщина попыталась сама вычислить аферистов, посмотрев инициалы получателя. Хотела отправить 1 рубль, но кроме номера карты ничего не высветилось.

КОММЕНТАРИЙ МВД

«Сначала удостоверьтесь, а потом переводите деньги»

- Такие ситуации нередки в нашем регионе, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мошенники взламывают страницы пользователей и выставляют посты о том, что им нужна помощь. Деньги могут собирать как на фейковое лечение, так и на похороны. Причем банковская карта аферистов, как правило, зарегистрирована на подставное лицо. Если увидели такой пост на странице близкого, сразу перезвоните ему и удостоверьтесь, что ему правда нужна помощь. Если взломали вас, нажмите кнопку «сообщить о спаме» и вашу страницу заблокирует администрация соцсети. Что касается наказания для таких мошенников, то здесь все зависит от причиненного ущерба. Уголовное дело может быть возбуждено, если украдено более 2 тысяч рублей.