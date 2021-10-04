Осенний субботник прошел в Иркутске

Руслан Болотов присоединился к уборке на берегу Ушаковки. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

Убираться не только весной, но и осенью решили в Иркутске. Так, 1 октября во всех округах состоялся большой субботник, в котором участвовало больше 3000 местных жителей - молодежь, активисты, сотрудники городской мэрии и муниципальных предприятий.

Например, наводили чистоту вдоль берегов Ушаковки и реки Иркут вблизи поселка имени Горького, в парке на улице Дыбовского, на квадратах в нижнем бьефе плотины ГЭС и возле Ангары в Свердловском округе.

- Мы же дома не раскидываем бутылки и пакеты, а на улице люди их почему-то бросают, - сказала иркутянка Диана Ушакова. - Сегодня собрали очень много бытовых отходов. Город мы, конечно, должны приводить в порядок, но в идеале - совсем перестать мусорить. Тогда Иркутск будет всегда красивым, и мы будем просто наслаждаться жизнью.

Мэр областного центра Руслан Болотов тоже присоединился к субботнику. Вместе со специалистами комитета городского обустройства администрации он убирал берег Ушаковки неподалеку от улицы Братской.

Руслан Болотов присоединился к уборке на берегу Ушаковки. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

- Иркутск - наш общий дом, и в нем тоже должно быть чисто. Традиционно мы проводим генеральную уборку в апреле, но, как показывает практика, нужен еще и осенний субботник, - прокомментировал глава города. - Навести порядок вышли жители, трудовые коллективы, члены общественных организаций и волонтеры.

Мусор собирали активисты, молодежь, сотрудники организаций. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

Отходов собрали, действительно, много. Пластиковые бутылки, одноразовая посуда, обертки от продуктов - отдыхая летом у воды, далеко не каждый потом забирал мусор с собой. Муниципальное предприятие АО «Спецавтохозяйство» вывезло все мешки на городской полигон.

Собранный мусор вывезло АО «Спецавтохозяйство». Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

Отметим, что устроить субботник 1 октября решили из-за прогноза погоды - синоптики предупреждали, что в ближайшее время похолодает, пойдет дождь и мокрый снег.

- Коммунальные службы также работают в усиленном режиме: собирают опавшую листву, очищают дороги и тротуары, приводят в порядок остановки, подземные переходы, парки и скверы, - отметил мэр. - Ежедневно на уборку выходит свыше 300 человек и до 20 машин.

Чистоту наводили во всех округах. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новое освещение появится на 19 улицах

В Иркутске модернизируют освещение. Так, сейчас в городе монтируют 511 металлических столбов и 610 светильников на улицах Декабрьских Событий, Баррикад, Радищева, возле памятника Александру Колчаку и на других территориях.

- Новые фонари - это современные светодиодные устройства с низким потреблением электроэнергии, - подчеркнул мэр областного центра Руслан Болотов. - В этом году количество освещенных улиц и пространств в городе существенно увеличилось. По сравнению с 2020-м выполняется в три раза больше работ, причем в каждом районе.

Гулять по городу стало еще приятнее. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска

Всего в 2021 году в столице Приангарья построят 16 километров сетей. Параллельно специалисты ремонтируют имеющиеся линии: чтобы на улицах стало светлее, уже дополнительно установили 260 столбов и 471 фонарь.