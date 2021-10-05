Как ваши негативные мысли и установки мешают вам привести в норму вес?

«Проблемы в голове» способны привести к серьезным заболеваниям на физическом уровне.

Отсюда две базовые рекомендации: придерживаться диеты и регулярно заниматься спортом. Увы, многим людям это не помогает. Зачастую мешают психологические и эмоциональные проблемы.

Это тот самый случай, когда «проблемы в голове» способны привести к серьезным заболеваниям на физическом уровне. Ведь всем хорошо известно, чем опасен лишний вес: он повышает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, метаболического синдрома, проблем с суставами. А начинается всё зачастую с психосоматики.

Психологические причины лишнего веса

Парадоксальным образом многие люди, которые стремятся сбросить лишний вес, на самом деле подсознательно сами же бойкотируют это желание. Фактически, как только такой человек станет стройным и худеньким, он буквально лишится смысла жизни. Для него весь смысл – в вечной борьбе, стремлении к недостижимому идеалу. Нередко бывает и так, что лишние килограммы дают преимущество – например, все окружающие жалеют и потакают.

С этими проблемами сложно бороться, потому что человек боится признаться в них даже самому себе. Поэтому, перед тем как садиться на строгую диету или изнурять себя занятиями в спортзале, нужно немного «покопаться в голове». Скажите себе честно: насколько вам комфортно в вашем нынешнем теле? Хотели бы вы его изменить? Зачем вам это нужно? Что вы готовы предпринять и за какой срок планируете достичь результата?

Для некоторых постоянное переедание становится своего рода защитной реакцией. Современная жизнь полна стрессов, и далеко не всегда она преподносит приятные сюрпризы. А вкусная пища помогает на время расслабиться и успокоиться. Однако, такие перекусы не решают проблему в корне, а со временем только усугубляют ее и становятся причиной зависимости. Что с этим делать? В первую очередь избавиться от основных стрессовых факторов, разрешить конфликты, научиться справляться со сложными ситуациями. И уже после этого заняться диетами.

Еще одной психологической причиной переедания может стать чувство одиночества. Как ни крути, а человек – существо социальное. Испытывая дефицит общения, он пытается чем-то заполнить внутреннюю пустоту. Иногда в буквальном смысле – с помощью самого простого способа, еды.

Психологи и психотерапевты уже давно рассматривают лишний вес как психосоматическое расстройство. Для обозначения некоторых состояний существуют даже специальные термины, например, «компульсивное переедание». Не устранив подобные проблемы, достичь стройности будет очень сложно. Если не получается самостоятельно – стоит обратиться за помощью к специалисту.