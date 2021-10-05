Сколько на самом деле зарабатывают врачи в Иркутске, рассказали в статистике. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О том, каковы доходы врачей и медсестер, споры не утихают уже давно. Причина тут понятна - с одной стороны, острая нехватка специалистов, с другой - понимание, что медики, которые отвечают за человеческие жизни, должны получать больше. А как с этим обстоят дела в Иркутской области? Конечно, на среднюю получку полагаться нельзя, она как средняя температура по больнице. Один работает много, и у него несколько участков, другой в красной зоне, третья в регистратуре. Один доктор наук, другой - врач "по первому году службы".

За врачей ведут борьбу представители разных регионов

-Требуется врач-терапевт, работа на участках, условия нормальные. Зарплата от 40 до 100 тысяч рублей", - это типичное объявление иркутской больницы из базы данных HeadHunter. Кстати, есть похожие из Ишима, из Юно-Сахалинска - уже с другими цифрами, поболе. Медики нарасхват.

Понятно, что за "прописанную" главврачами зарплату придется трудиться не на одном участке, а на двух-трех. Больные будут нервничать и жаловаться на то, что им уделили мало времени и не выслушали всю "историю болезни" до конца ( им, особенно бабушкам, все равно, что есть очередь, и что на прием одного человека норматив). Возможно, придется работать с ковидными больными...

Вообще же требуется огромное количество медиков ( можно поинтересоваться на сайте Министерства труда Иркутской области - там более 2, 5 тысяч вакансий, есть с предоставлением жилья).

По статистике доход - 50, 5 тысяч в месяц

Средняя получка в здравоохранении Иркутской области 50, 5 тысяч рублей в месяц. Понятно, что доктор и фельдшер имеют разный доход, а о медсестрах и говорить не приходится. Но « на круг» работающие в больницах и поликлиниках в среднем имеют именно эту сумму. Интересно, что доход санитарных врачей в целом выше – 55,8 тысяч, примерно столько же получают в судмедэкспертизе.

Конечно, частная практика для медиков куда доходнее ( хотя это уже и не бюджетная сфера). Здесь в среднем в месяц получается больше 70, 9 тысяч. При этом, уровень квалификации (что касается массовых специалистов) другой, отбор жестче, а клиент не идет сам, как на бесплатный прием. За него приходится бороться. Зато доходы другие. Самый же серьезный миф, который рассыпается на глазах при знакомстве с цифрами, - это свердоходы стоматологов. Ничего подобного, их получка вполне себе «средняя по больнице». в Иркутске есть клиники, где ищут специалистов и готовы им платить больше 100 тысяч, но в целом "ценник" обычный. А вот возможности зарабатывать больше, рискуя, но принимая больных в «красной зоне», нет совсем.

Вместе со здравоохранением обычно статистика считает и «социалку». В этой сфере решено поднять зарплаты, и не зря. В среднем «деятельность по уходу» в Иркутской области сегодня оценивается в сумму чуть ниже 40 тысяч рублей в месяц. Больше платят за помощь самым тяжелым - душевнобольным и наркоманам – 43, 8 тысяч рублей. Но если подумать о том, каких моральных затрат требует эта работа….

КОНКРЕТНО

Средняя зарплата в отрасли

Здравоохранение и соцуслуги

Работа в больницах и поликлиниках – 49, 9 тысяч рублей

Санэпиднадзор – 55, 8 тысяч рублей

Судмедэкспертиза - 55, 7 тысяч рублей

Работа в домах престарелых – 39, 6 тысяч рублей

Работа в специализированных домах инвалидов и психоневрологических лечебницах -41, 5 тысяч рублей

Для сравнения

Частная врачебная практика – 70,9 тысяч рублей

Частная стоматологическая практика – 54,2 тысяч рублей