Эксперты удивили уровнем зарплат в Иркутске и Братске. Он выше, чем в Красноярске и Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конечно, люди бывают разные, и расходы у них тоже разные. Кому-то и зарплаты в 100 тысяч рублей ни на что не хватает, а у кого-то и с втрое меньшей суммы получается откладывать на путешествия и крупные покупки. Но если брать ситуацию в целом, сравнивая среднюю получку в городе и среднюю же стоимость продуктов, товаров и услуг по разным городам ( а в стандартный фиксированный список входят 84 наименования, в том числе 30 видов продуктов ), то получается, что рядовой житель Иркутска и Братска благополучнее соседей из Красноярска и Новосибирска. Во всяком случае, таковы данные Росстата, которые свел в своем исследовании зарплат РИА Рейтинг.

Как считали

Очень просто. Эксперты взяли данные по средней получке и разделили их на стоимость среднего же месячного набора продуктов, товаров и услуг. Понятное дело, что кто-то любит мясо, кто-то выбирает рыбу, а кто-то заядлый веган. Опять же не все каждый месяц ходят в ресторан, некоторые экономят на парикмахерской…Но мы берем картину в целом, а она до чрезвычайности любопытная. Ведь даже в соседних городах Иркутской области цены в магазинах разные! Из городов Приангарья в топ-100 попали Ангарск и Братск. И не на последних позициях. Иркутск и Братск вообще в первой двадцатке, впереди всех сибирских городов.

- Лидирует в рейтинге по соотношению зарплаты и фиксированного набора Салехард, - отмечают в РИА Рейтинг. – При этом по абсолютной Салехард немного уступает Москве и Анадырю.Также почти 100 тысяч в месяц в среднем получают работники в Южно-Сахалинске, который по соотношению зарплаты и стоимости фиксированного набора занял второе место.

В первой десятке – крупные центры добычи нефти и газа. Жить там непросто, вдали от цивилизации, на севере, работать сложно. И уровень жизни – своего рода компенсация за все это. А вот уже во второй десятке города идут вперемешку. Здесь – и Иркутск, и Братск – 15 и 16 места, Следом - Екатеринбург, неожиданно уступивший нашим городам по уровню жизни, Владивосток, Подольск и Казань. В тридцатке – Кемерово, Красноярск и Новосибирск. Ангарск обосновался на 32 позиции, А Чита – на 33-ей. Столица Бурятии лишь 57-ая, а хуже всех из соседей по Сибири ситуация в Барнауле и Горно-Алтайске, оказавшихся в самом конце списка. Им хватает только на два набора.

Рейтинг городов.

Цены в городах Сибири

Цены в городах Сибири.

(данные Росстата, август).