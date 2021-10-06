Похотливый братчанин, включив в машине порно, уговаривал школьницу сесть к нему в салон

На планшете, установленном на панели авто, мужчина смотрел фильм для взрослых. Фото: группа "Инцидент Братск"

В популярных братских пабликах в соцсетях обсуждают видеоролик, который сняла в городе местная школьница. Как сообщает автор поста, 16-летняя девочка зафиксировала на камеру смартфона, как мужчина пытается заманить ее в салон автомобиля. На кадрах видно, что некий водитель остановился возле девочки и стал спрашивать, как проехать до магазина «Ивушка». За подсказку же пообещал ей вознаграждение.

- Я тебе денег заплачу – 300 рублей, - говорит мужчина. – Подскажи, как проехать туда. Да ты не бойся, я никуда не поеду. Сядь на заднее сиденье, я тебе объясню ситуацию.

Также школьница успела снять планшет, который был прикреплен на панеле в салоне автомобиля. Там вместо навигатора транслировались сцены из порнофильма. Мужчину это несколько не смущало. Во время беседы, он даже не стал выключать фильм для взрослых и не думал убирать планшет. После предложения сесть в машину, школьница попрощалась с собеседником и поспешила уйти.

Как удалось узнать корреспонденту «КП»-«Иркутск» от источника, видео не фейк. Снято оно действительно в Братске. Такая ситуация в городе действительно была на днях. По предварительной информации, мужчину, разговарившего с девочкой нашли. Правда, состава преступления в его действиях пока не нашли. В соцсетях сообщают, что его отпустили.

Также в сети еще раз призывают родителей провести беседы со своими детьми и объяснить им, что никогда не стоит вступать в диалог с незнакомыми людьми, и уже тем более, не садиться к ним в машину.