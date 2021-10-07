Иркутянин с другом собирают роботов, как в фантастических фильмах, прямо в гараже

Иркутянин Андрей Золотоев и один из его роботов. Фото: личный архив Андрея Золотоева

В гараже у иркутского строителя Андрея Золотоева происходит то, что каждый из нас мечтал увидеть в детстве, насмотревшись фантастических фильмов про Терминатора или Робокопа. Мастер своими руками создает киборгов из будущего. Железные машины с человеческий рост умеют почти все то же самое, что и люди, - жестикулировать, жать руку собеседнику, отвечать на вопросы и, конечно, передвигаться, правда, по заданной траектории. Причем медиаботы как правильно следует называть роботов, просты в использовании. У них есть система удаленного управления через Wi-Fi, функция телеприсутствия и возможность записи видео и звука. Из такого железного друга можно вполне сделать не только аниматора в торговом центре, но и продавца или даже хостес в ресторане, которые обычно встречают гостей.

Медиабот как из фантастического фильма. Фото: личный архив Андрея Золотоева

- Любовь к технике у меня с детства, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Андрей Золотоев. – С малых лет разбирал все: от будильников до плееров. Первую человекоподобную машину, у которой двигались голова и руки, собрал в 11 классе, когда собирался поступать на робототехнический факультет. Но не прошел конкурс в вуз, не хватило баллов. Пришлось идти учиться на строительный.

А дизайнерских роботов с человеческий рост Андрей начал собирать в 2016 году. Создать семь действительно красивых машин с дорогими комплектующими материалами удалось благодаря инвестору. Его изобретатель нашел в Иркутске.

Фото: личный архив Андрея Золотоева

Пандемия коронавируса, которая началась в стране весной 2020 года, как оказалось, ударила не только по людям, но и по фанатам умных машин. Заказывать киборгов у Андрея совсем перестали. Почему? Попросту негде демонстрировать людям, проводить выставки запретили. Но иркутский Кулибин рук не опустил, а перепрофилировался. Теперь он собирает технику для сада, огорода, а также специальные кресла для удобства инвалидов.

- У меня целый проект для людей с ограниченными возможностями, - говорит Андрей. – Я делаю инвалидные коляски с гусеничными и колесными приводами и механизмом вертикализации. Что это значит? Благодаря креслу с вертикализатором человек с инвалидностью может встать. В кресло встроен электропривод, поэтому достаточно нажать кнопку будучи пристегнутым и кресло тебя поднимет. Инструкцию по сборке я выложил на своем канале в Ютубе. Люди могут взять схемы, найти мастера в своем городе и заказать такое кресло. У меня себестоимость такой коляски около 50 тысяч рублей, аналоги обходятся в 700 тысяч.

Так выглядит снегоуборщик, собранный Андреем. Фото: личный архив Андрея Золотоева

Что касается техники для сада, то Андрей уже поставил на поток продажу собственных мини-снегоуборщиков, газонокосилок, которые управляются с помощью пульта. Правда, позволить себе такие игрушки может далеко не каждый.

- Это действительно считается игрушками для людей, у которых уже все есть, - говорит Андрей. – Их стоимость от 200 до 350 тысяч рублей. Так дорого, потому что при их сборке используются особенные комплектующие. Например, один аккумулятор может обойтись в 100 тысяч рублей.

Сейчас робототехник перешел еще на один новый уровень. Теперь он собирает супертанк и электрический ретрокар – автомобиль, стилизованный под 30-е годы, который будет ездить благодаря электротяге. А вот за летающую технику Андрей пока браться не думает. Хотя, не исключено, что дело дойдет и до самолета собственной сборки.