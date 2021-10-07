Полтонны корма для бездомных собак передала «Слата» в иркутский приют «Ной»

Фото: ООО «Маяк»

Во Всемирный день животных ТС «Слата» совместно с Purina сделала доброе дело - передала полтонны сухого корма в частный приют для бездомных собак «Ной», где живет 300 питомцев. Заботиться о них непросто, и поддержка от компаний и горожан - бесценна.

Напомним, с апреля в 15 супермаркетах «Слата» проводится акция #БериКормиЛюби: можно купить корм для собак или принести его с собой, а затем оставить в специальном боксе. Оттуда угощения также передают в приют.

- Помимо систематической передачи кормов совместно с нашими партнерами, мы понимаем, что у нас много добрых и отзывчивых людей, но не каждый может доехать в приют за 20 км от города, - прокомментировала руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Поэтому мы установили боксы в супермаркетах. Совершая покупки, можно приобрести корм и оставить в боксах или просто принести.

Смотреть видеосюжет "Слата" передала приюту для бездомных собак "ПовоДог" полтонны корма

В приюте заботятся о четвероногих, лечат их, стерилизуют, пристраивают в надежные руки.

- Нам всегда нужна помощь. У нас очень отзывчивые волонтеры, - говорит руководитель приюта «Ной» - @povodog38 Наталья Ветрова. - Для нас важно проводить стерилизацию бездомных животных, чтобы не проходил естественный прирост, а также обеспечить им качественное питание. Сейчас мы стараемся перевести их на сухой корм и хорошее лечение. И с надеждой ждем, что людей, желающих взять собаку с приюта, с каждым годом будет только больше.

А ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Nestle Светлана Самойлова отметила, что совместная со «Слатой» поддержка приюта продолжится. Кроме того, планируется внедрять образовательные программы об ответственном отношении к питомцам.

КОНКРЕТНО

Адреса супермаркетов «Слата», где принимают корм для собак

• ул. Советская, 176Б, БЦ «Триумф»

• ул. Карла Либкнехта, 94

• ул. Трилиссера, 38А

• ул. Карла Маркса, 21

• ул. Сухэ-Батора,7

• ул. Байкальская, 250/1

• 12 км Байкальского тракта, ТЦ Новая Дача

• ул. Ржанова, 164

• мкр. Первомайский, 54

• мкр. Университетский, 43

• б. Рябикова, 20 Б

• мкр. Юбилейный, 19/1, ТЦ Юбилейный

• ул. Баумана, 202/3

• ул. Ленинградская, 90

• ул. Рабочего Штаба, 46