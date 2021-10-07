На реке Лена произошел пожар на нефтяном танкере "Семен Дежнев"

На реке Лена произошел взрыв на нефтяном танкере "Семен Дежнев". Фото: Ленское объединенное речное пароходство

На реке Лена днем, 7 октября произошло ЧП на нефтяном танкере "Семен Дежнев". По сообщению МЧС, все случилось в Киренском районе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области.

- В Киренском районе на реке Лене на танкере «Семен Дежнев», который шел из Якутии в Киренск произошло ЧП, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Загорелись пары нефтепродуктов в одной из емкостей. В результате двое человек из экипажа получили травмы.

Фото: Ленское объединенное речное пароходство

В это время судно находилось недалеко от поселка Петропавловское. Сейчас решается вопрос о доставке пострадавших санавиацией в медицинское учреждение.

- Танкер действительно шел транзитом из Якутии, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" мэр Киренского района Кирилл Свистелин. - По предварительной информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На помощь выехали медики из поселка Юбилейный. Что касается танкера, то он не поврежден. Судно осталось на ходу. Разлива нефти в реку не произошло.

Как стало известно "Комсомолке", танкер следовал из поселка Пеледуй в гавань Бубновка. Топливо судно не перевозило. У пострадавших ожоги 3-й степени.

Все подробности ЧП еще выясняются. Возможно, вскоре появятся новые подробности.