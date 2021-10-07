Порадует ли погода в Иркутске теплом в выходные 9 и 10 октября, рассказали синоптики Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Какой будет погода в выходные? Этот вопрос возникает у сибиряков еженедельно, аккурат к завершению будней. И это неудивительно, ведь надо распланировать дни законного отдыха. Сделать это легче, если известно, что готовит небесная канцелярия. Одно, можно сказать точно, погода в Иркутске в выходные 9 и 10 октября порадует горожан.

Вероятно, эти суббота и воскресенье будут последними теплыми выходными в областном центре. В субботу, 9 октября, столицу Приангарья, по данным Гидрометцентра России, согреет осеннее солнце. Облачность будет переменная, ветер до 2 м/с, показатели атмосферного давление останутся в пределах нормы – 726 миллиметров ртутного столба. Воздух в первый выходной прогреется до +9 градусов. Не весть бы что, на этой неделе и теплее было. Но, если посмотреть прогноз до конца месяца на портале «Гисметео», то таких температурных показателей по выходным можно уже не ждать. В окончании следующей недели на уличных термометрах и вовсе есть вероятность увидеть минус.

Кстати, стоит отметить, что в воскресенье, 10 числа, будет еще теплее. Столбики термометров на улицах Иркутска поднимутся до +13 градусов, почти штиль (1 м/с), город снова осветит солнце. По прогнозу – переменная облачность, атмосферное давление - 723 миллиметра ртутного столба. Осадков 9 и 10 октября в прогнозе – нет.

Так что, исходя из прогноза погоды, в эти выходные иркутянам обязательно нужно отправляться на прогулки, пикники или в небольшие походы: ловить солнечные лучи, общаться с друзьями и, возможно, закрыть сезон шашлыков. Кстати, несмотря теплые дни, в ночь с субботы на воскресенье метеорологи Гидрометцентра России обещают до -1.

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