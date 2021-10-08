Сибирячка подарила на венчание великого князя Георгия Романова картину прибытия в Иркутск Цесаревича Николая II

Ребекка Беттарини и Великий князь Георгий Михайлович Романов после церемонии венчания в Исаакиевском соборе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Свадьбу с царским размахом вот уже почти неделю обсуждают по всей стране. В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга 1 октября прошло венчание Георгия Романова – наследника династии Романовых, которая правили Россией на протяжении трех столетий, и его избранницы, итальянки Ребекки Беттарини. После принятия православия она получила имя Виктория и фамилию Романова. На церемонию венчания представителей семьи Романовых в России, к слову, первую за последние 120 лет, приехали сотни иностранных гостей. В списке исключительно вип-персоны: графы, князья, короли, принцы и принцессы, герцоги и герцогини, от последнего короля Болгарии Симеона II и принцессы Изабель Лихтенштейнской до светлейших князей грузинских из династии Багратиони. Посчастливилось побывать на свадьбе года и председателю совета благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов», телеведущей и благотворителю Марине Кондрашовой.

- Приглашение на венчание я получила со стороны жениха, - рассказывает «КП»-Иркутск» Марина Кондрашова. – Мы хорошо знакомы с мамой Георгия Романова - Ее Императорским Высочеством Великой Княгиней Марией Владимировной. В 2013 году совместно с фондом «Наследие иркутских меценатов» организовывали уличную выставку, посвященную 400-летию династии Романовых. Находили интересные исторические факты о том, как члены семьи Романовых создавали в Иркутске образовательные и культурные учреждения.

Марина Кондрашова (справа) с Ребеккой-Викторией Романовной Беттарини. Фото: личный архив Марины Кондрашовой

Во время церемонии в Исаакиевском Соборе гостей распределили согласно их статусу. В президиуме, прямо напротив входа в храм, разместились самые близкие родственники молодоженов – сама Великая Княгиня Мария Владимировна и ее двоюродная сестра Элена Кербии со стороны жениха и дипломат Роберто Беттарини и Карла Вирджиния Каччаторе, отец и мать невесты. Остальные приглашенные выстроились вдоль алтаря по правую руку.

- Всего было около 800 гостей, - продолжает Марина Кондрашова. – Причем, около 70% из иностранной делегации. Все гости должны были пройти через службу безопасности. В первую очередь каждый должен был предъявить QR-код, который присваивали каждому приглашенному гостю. В самом соборе помогали волонтеры, которые направляли гостей, чтобы каждому было максимально удобно наблюдать за церемонией. Сначала в храм через большие ворота вошла Мария Владимировна Романова, затем жених Георгий Михайлович. Ну и затем все замерли в ожидании невесты. Она шла в сопровождении своего отца, дипломата Роберто Беттарини.

Отдельно стоит сказать про праздничный торт на венчании потомка Романовых. Это был настоящий кулинарный шедевр. Для его создания в Северную столицу из Европы приехал бельгийский кондитер Майкл Льюис- Андерсон. Высота сладкого белоснежного арт-объекта получилась 1,8 метра. По словам Марины Кондрашовой, торт подавали даже во второй день свадьбы.

Ну и, конечно, особенным молодоженам нужно было выбрать особенный подарок.

- Я подарила эскиз картины акварелиста Михаила Ленна, - заключает Марина Кондрашова. - На нем изображен момент прибытия в Иркутск цесаревича, будущего императора Николая II в 1891 году. На картине - Триумфальная Арка Цесаревича. Ну а поздравительной открыткой к подарку стала антикварная открытка с фотографией Арки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Высокая мода: лучшие наряды вип-гостей на свадьбе князя Георгия Романова в Петербурге (Подробности)