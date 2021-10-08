Как долго мучает раздражительность и бессонница после COVID, рассказали иркутские врачи. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Переболевших коронавирусом в регионе много больше 100 тысяч человек. И большая часть из тех, кто перенес инфекцию не очень легко, жалуются на целый комплекс «побочек». И это не только проблемы с легкими – тут как раз более-менее понятно, к кому обращаться. Но очень много последствий – из области нервных расстройств и психосоматики.

- У тех, кто перенес коронавирус, повышается нервозность, появляется страх за будущее, за состояние своего здоровья, перед ограничениями, - рассказала в прямом эфире в соцсетях заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Иркутского областного психоневрологического диспансера Елена Трященко. – До 50% и после выхода с больничного продолжают сетовать на слабость, на втором месте – тревожность, на третьем – нарушения сна. Многим приходится столкнуться и с так называемыми «когнитивными нарушениями», то есть проблемами с памятью и концентрацией внимания.

Плохое самочувствие длится до полугода

Посковидное недомогание – процесс затяжной. В таком состоянии пациенты пребывают не пару недель, как мы привыкли, а от трех месяцев до полугода. Значит ли это, что необходимо срочно обращаться к врачу?

- Нет, не значит, - говорит доктор. – Полгода ждем, должно пройти самостоятельно. Очень актуальны в этом случае витаминные комплексы. Но если ситуация очень серьезно мешает жить – тогда идите к неврологу, он подберет необходимые медикаменты. Этот специалист при необходимости может предложить и консультацию у психотерапевта.

Но чаще всего раздражительность и проблемы с запоминанием проходят без посторонней помощи, просто со временем. Об этом необходимо знать и относиться терпимо, без паники.

- Как разграничить состояния – связаны они с ковидом или нет? Конечно, в деталях может разобраться только врач, - объясняет Елена Трященко. – Но вы и сами можете проанализировать – появились симптомы после болезни или уже были? Особенно стойкими бывают нарушения сна. Они требуют внимания со стороны неврологов. Но и собственных усилий тоже. Нужно обратить внимание на здоровый образ жизни, определенный режим – например, не позднее 11 часов ночи ложиться спать. Тогда и с настроением будет меньше проблем.

Но основная рекомендация специалистов все же одна – прежде всего терпение. Тогда и с последствиями инфекции будет легче справиться.