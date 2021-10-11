Синоптики предупредили о резком похолодании в Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хорошая погода радует иркутян. Но, конечно, все понимают, что +15 днем одиннадцатого октября - это слишком. В том смысле, что слишком хорошо. И понятно, что долго не продлится.Синоптики даже сказали конкретно - уже 12 октября - все. Погода меняется, на обычную. позднеосеннюю.

- Уже днем 12 октября Иркутск накроет непогода, пройдет холодный фронт, - рассказывает "КП"-Иркутск заместитель руководителя иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - И сразу температура упадет вполовину, будет +6...+7.К вечеру этого дня ждем дождь, потом - снег с дождем. Ветер тоже может до 11-12 метров в секунду усиливаться. Ночью будет еще плюсовая температура, +1...+3.

А 13-14 октября в город заглянет уже настоящая зима. Со снегом и гололедом.

-Да, уже будет идти мокрый снег и снег. Как и положено на Покров, в полном соответствии с народными приметами, - продолжает Юлия Янькова. -Ночью в эти дни ждем -2...-5. Днем 13 октября еще будет +4, а вот 14- го - уже около нуля.

В пятницу, 15 октября, снегопады закончатся. Зато этот день будет, пожалуй, самым холодным с начала осени. Ночь на пятницу, по прогнозам синоптиков, будет очень холодной, около -8. Днем - также около нуля.

Впрочем, есть чем и порадовать горожан. Относительно теплая осень еще вернется, к выходным, 16 и 17 октября. Правда, даже в самых смелых прогнозах уже не обещают +15. Тем не менее, и +7 без дождя и снега - это уже весьма неплохо.