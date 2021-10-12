Детское хирургическое отделение отремонтировали в Ивано-Матренинской больнице. Фото: Юрий Лопухин

Большое событие произошло для Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске.

Фото: Юрий Лопухин

Во вторник, 12 октября, здесь торжественно открылось после ремонта хирургическое отделение для самых крохотных пациентов - новорожденных и недоношенных малышей.

Фото: Юрий Лопухин

- Сегодня мы видим реинкарнацию отделения, которую ждали давно, - говорит главный врач медучреждения Владимир Новожилов. - Полностью модернизирована материально-техническая база: инженерные сети и отделка, мебель и оборудование, палаты и рабочие места медиков. Мы рады, что удалось настолько улучшить условия пребывания и лечения.

Фото: Юрий Лопухин

Отделение рассчитано на 30 детишек, в том числе одновременно здесь могут принять шестерых пациентов в тяжелом состоянии, за кем нужно круглосуточное наблюдение. Особенное внимание - младенцам, родившимся раньше срока, с весом от 700 граммов. Для их выхаживания в больнице появились новые современные аппараты.

Фото: Юрий Лопухин

Конечно, провести такой масштабный ремонт своими силами было бы непросто. Серьезно помогла компания "Лензолото", входящая в «Полюс». Ее генеральный директор Максим Семьянских стал инициатором и вдохновителем проекта. Несмотря на пандемию, помещения преобразились буквально за полгода.

Фото: Юрий Лопухин

- Компания подарила нашим пациентам это отделение благодаря колоссальным усилиям и финансовым вливаниям, - рассказывает заведующий хирургическим отделением для новорожденных и недоношенных детей Андрей Распутин. - Интересно, что история возвращается на круги своя. Когда-то, 126 лет назад, иркутский купец Иван Базанов построил эту больницу и передал городу.

Фото: Юрий Лопухин

По стечению обстоятельств на тот момент он являлся владельцем месторождений, на которых сейчас работает ЗДК "Лензолото". Ее генеральный директор Максим Семьянских стал инициатором и вдохновителем проекта. И вот на протяжении всех этих лет золотодобытчики - наши надежные друзья.

Фото: Юрий Лопухин

- Мы были рады помочь Ивано-Матренинской детской больнице, - отметил директор по работе с государственными органами Иркутской области компании «Полюс» Роман Энгельгардт. – Наша компания вкладывает серьезные средства в модернизацию здравоохранения, ведь здоровье людей – это самое главное.

Фото: Юрий Лопухин

Теперь в этом преобразившемся отделении будут получать медицинскую помощь дети со всей России и, конечно, из Бодайбинского района, где мы ведем свою производственную деятельность.

Фото: Юрий Лопухин

Фото: Юрий Лопухин

Фото: Юрий Лопухин

Фото: Юрий Лопухин