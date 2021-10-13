Прокуратура нашла серьезные нарушения в работе пансионатов для престарелых в Иркутске. Фото: прокуратура Иркутской области

На днях в Иркутске накрыли нелегальный пансионат для престарелых. Его умудрилась открыть прямо в цоколе многоэтажки иркутянка. О том, что в нежилом помещении, где даже не было вентиляции, живут пенсионеры, стало известно после того, как жильцы дома рассказали об этом в соцсетях. Организатора пансионата задержали следователи. Женщине уже предъявили обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Суд отправил ее под домашний арест.

После этого прокуратура начала проверять в городе все частные круглосуточные заведения для пенсионеров и инвалидов. В рейд отправились вместе со спасателями и полицейскими. И не зря. Во время проверки вскрылись весьма серьезные нарушения.

Фото: прокуратура Иркутской области

- В основном это нарушения требований пожарной безопасности, хранения лекарств, санитарно-эпидемиологических правил и норм, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – В двух пансионатах постояльцам оказывали медицинскую помощь, несмотря на отсутствие лицензии на оказание таких услуг.

Материалы всех нарушений, прокуроры отправили в следственный комитет. Теперь против организаторов таких заведений может быть возбуждено уголовное дело. Проверки других пансионатов продолжается.

Фото: прокуратура Иркутской области

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